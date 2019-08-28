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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский заявил, что содержать его под стражей бессмысленно

11:31 28.08.2019 (обновлено: 12:06 28.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда. Архивное фото
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, а обвинения против него назвал абсурдными.
Суд в Киеве в среду рассматривает апелляционную жалобу на продление срока ареста Вышинского до 19 сентября.
"С момента подачи обращений моих адвокатов и на стадии досудебного рассмотрения дела и сейчас судебного главным моим аргументом было то, что никаких не только юридических, но и человеческих мотивов скрываться от судебного следствия у меня нет, поскольку, с моей точки зрения, как я заявлял с первого дня моего задержания, потом ареста, обвинения, которые мне предъявлены, настолько абсурдны, что в моих интересах изучить их в судебном процессе и доказать… бессмысленность этих обвинений", - сказал Вышинский на суде, трансляция велась в Youtube.
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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