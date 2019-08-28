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РИА Новости

Сбербанк подсчитал расходы россиян на подготовку детей к школе в 2019 году

11:18 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПодготовка школьников к новому учебному году
Подготовка школьников к новому учебному году
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Подготовка школьников к новому учебному году. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Расходы россиян на подготовку детей к школе в 2019 году составили в среднем 7282 рубля, что выше затрат в прошлом году на 2,7%, говорится в исследовании Сбербанка.
"Всего расходы на подготовку к школе в среднем по стране в этом году составили 7282 рубля, что на 2,7% выше уровня 2018 года", - сказано в исследовании.
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Отмечается, что дороже всего собрать детей в школу в Сахалинской области: затраты родителей на первоклассника составили 11 639 рублей, на десятиклассника — 10 764 рубля. При этом, указывают авторы исследования, ненамного меньше оказались затраты в Москве и области и Ямало-Ненецком АО — 10 438 рублей и 10 403 рубля в среднем для первого и десятого классов соответственно.
"В целом стоимость школьной корзины по стране колеблется весьма существенно: минимальной стоимость подготовки к школе оказалась в Удмуртской Республике, она составляет 5604 рубля в среднем, что в два раза меньше максимального значения", - указывают в банке.
Средние траты россиян в категориях "одежда" и "обувь" увеличились по сравнению с прошлым годом на 3,2% - до 4116 и 1719 рублей соответственно. Выросли расходы и на цветы - на 3,6%, до 651 рубля. При этом траты на книги немного сократились, до 458 рублей, а расходы на канцтовары упали на 10,3%, до 339 рублей.
Для оценки расходов на подготовку к школе Сбербанк выделил категории, где сезонные траты с высокой вероятностью связаны с грядущим учебным годом - одежда, обувь, книги, канцелярские товары, цветы. В выборку были включены только граждане с детьми в возрасте от 7 до 17 лет, то есть учеников с первого по десятый класс. Для них авторы исследования получили оценки раздельно, а потом усреднили. Сама величина трат - это медианные расходы за период с 15 июля по 11 августа.
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