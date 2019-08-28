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РИА Новости

МВД хочет поощрить таксиста, спасавшего людей при ДТП с автобусом в Перми

11:16 28.08.2019
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© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© ОГИБДД УМВД России по г. Перми
ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Общественный совет пермской полиции рассматривает вопрос о поощрении таксиста, который помогал пострадавшим в ДТП с автобусом в Перми 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по краю.
Семнадцатого августа в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находились 59 человек. В результате аварии погибли два человека, еще 34 пострадали, в том числе 10 детей в возрасте от 2 до 14 лет.
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
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После публикации видеозаписи с кадрами аварии, запечатленными на камеру наружного наблюдения расположенного рядом магазина, ряд местных СМИ предположили, что причиной ДТП могло стать такси, которое за мгновение до столкновения автобуса со стеной выехало на встречную полосу. Однако в МВД заявили, что версия о причастности таксиста к происшествию следствием не рассматривается. В полиции отметили, что водитель такси Бекзат Максатбек является не только очевидцем аварии, но одним из тех, кто первым начал оказывать помощь пострадавшим.
"В настоящее время Общественным советом при ГУМВД России по Пермскому краю рассматривается вопрос о поощрении водителя такси, который оказывал помощь пострадавшим пассажирам автобуса", - сообщили в главке.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников вручил благодарственное письмо 20-летнему гражданину Узбекистана, боксеру Данилу Юлдашеву, который также одним из первых пришел на помощь пострадавшим в ДТП с автобусом. Глава региона пообещал поспособствовать в получении Юлдашевым российского гражданства.
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