Кинологи нашли места, где могут быть люди после обрушения в Новосибирске

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами рухнувшей стены и перекрытий строящегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее Сибирская генерирующая компания, которой принадлежит здание, сообщила, что там работали восемь человек. При ЧП один человек не пострадал, один погиб, один с переломом и двое под завалами, три человека успели отбежать от обрушения.
"Предварительно кинологическими расчетами обнаружены места возможного нахождения людей под завалами", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, по уточненным данным, в результате ЧП один человек погиб и еще один пострадал. Судьба двух рабочих остается неизвестной.