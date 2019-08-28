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РИА Новости

Кинологи нашли места, где могут быть люди после обрушения в Новосибирске

11:10 28.08.2019 (обновлено: 11:16 28.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами рухнувшей стены и перекрытий строящегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее Сибирская генерирующая компания, которой принадлежит здание, сообщила, что там работали восемь человек. При ЧП один человек не пострадал, один погиб, один с переломом и двое под завалами, три человека успели отбежать от обрушения.
Сотрудники МЧС РФ с собаками на месте завалов, где обрушилось перекрытие в строящемся здании в Новосибирске
Вчера, 10:52РИА Новости
На место ЧП в Новосибирске направили пять бригад скорой помощи
"Предварительно кинологическими расчетами обнаружены места возможного нахождения людей под завалами", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, по уточненным данным, в результате ЧП один человек погиб и еще один пострадал. Судьба двух рабочих остается неизвестной.
Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
Вчера, 10:59РИА Новости
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Обрушение здания в НовосибирскеНовосибирскПроисшествия
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