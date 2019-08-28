В Киеве началось рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинского

КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Рассмотрение жалобы на продление срока содержания под стражей руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому началось в среду в Киевском апелляционном суде.

"Начинается рассмотрение производства (жалобы - ред.)... на продление срока содержания под стражей Вышинского", - сказала председательствующая судья, трансляция заседания ведется в Youtube

Конвой доставил в суд Вышинского, он и его адвокаты присутствуют на заседании.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.