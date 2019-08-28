В Киеве началось рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинского

КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Рассмотрение жалобы на продление срока содержания под стражей руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому началось в среду в Киевском апелляционном суде.
"Начинается рассмотрение производства (жалобы - ред.)... на продление срока содержания под стражей Вышинского", - сказала председательствующая судья, трансляция заседания ведется в Youtube.
Конвой доставил в суд Вышинского, он и его адвокаты присутствуют на заседании.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
27 августа, 21:44РадиоВышинский намерен отстаивать свою невиновность в суде
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.