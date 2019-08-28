Избитый уфимский спецназовец парализован и не может давать показания

УФА, 28 авг - РИА Новости. Уфимский спецназовец Александр Воронцов, участник операции по спасению заложников в Беслане, избитый группой молодых людей, перенес сложные операции на черепе, он парализован, медики пока не разрешают ему давать показания следствию, сообщил РИА Новости адвокат пострадавшего Альберт Курманов.

Ранее местные СМИ сообщили, что ветеран боевых действий на Кавказе, участник операции в Беслане в 2004 году Александр Воронцов после избиения в июле толпой хулиганов перенес несколько операций и недавно вышел из комы. РИА Новости в башкирской полиции сообщали, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

"Александр был около 10 дней в коме, недавно очнулся. Он получил серьезную черепно-мозговую травму, медики сделали операцию, удалили на черепе кость длиной 20 сантиметров. Сегодня у него парализована левая сторона тела: лицо, руки и ноги. Врачи оказывают профессиональную первичную помочь, и по медицинским показаниям Воронцову пока не разрешено давать показания следователям", - рассказал РИА Новости адвокат Курманов.

По его словам, семья Александра среднестатистическая, он женат, воспитывает детей, есть мама, которая не отходит от сына в больничной палате.

"Он ветеран боевых действий на Кавказе, был в горячих точках, освобождал заложников в Беслане. Как ветеран он получает пенсию, но этого недостаточно, чтобы оплатить все расходы на восстановление здоровья. Остро стоит вопрос финансов, на какие средства проходить реабилитацию, а по прогнозам врачей, нужна серьезная и долгая реабилитация, чтобы он мог жить полноценной жизнью, зарабатывать, кормить семью", - сказал адвокат агентству.

Он отметил, что следователь полиции на постоянной связи со стороной защиты Воронцова.