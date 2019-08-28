Вице-премьер Сербии оценил ущерб экономике страны от косовских пошлин

БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Ущерб от введенных косовоалбанскими властями пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии составил около 300 миллионов евро, не считая сопутствующих потерь производителей и транспортников, сообщил РИА Новости вице-премьер и министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.

Власти самопровозглашенной республики Косово ввели в ноябре 2018 года таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии. Отмены торговых барьеров требуют Белград, Москва и представители ЕС и США, косовские сербы проводили мирные акции протеста.

"Мы можем точно сказать, что за девять месяцев с 21 ноября года до 21 августа на территорию Косово было поставлено на 298 миллионов евро меньше товаров из центральной Сербии. Эти потери ежедневно составляют 1 миллион и 87 тысяч евро", - заявил Ляйич агентству.

Министр отметил, что сопутствующий ущерб намного больше. По его данным, транспортные компании, доставлявшие товары в Косово и те, что обеспечивали логистику, сейчас или простаивают, или вынуждены искать другие направления. Кроме того, пострадало большое число производителей и поставщиков в центральной Сербии.

"Сейчас большинство из этих 2,6 тысячи малых и средних предприятий столкнулись с проблемами, более крупные найдут как выйти из ситуации, а для малых производителей это буквально означает выживание. Не говоря уже о торговых точках сербов на севере Косово, которые теперь вынуждены покупать продукцию в других местах или снабжаться альтернативными путями, что также увеличивает их расходы", - отметил глава сербского минторга.

По его данным в результате таможенных мер основные товары в Косово подорожали в среднем на 5%, например, пшеница для производства хлеба. Дополнительная нагрузка легла и на производителей в крае, которые ранее до 65% сырья приобретали в центральной Сербии.

"Пошлины сейчас станут темой досрочных выборов в Приштине, все стороны будут их использовать для получения голосов избирателей, что значит – их не отменят до формирования нового "правительства" и в зависимости от его состава будем ожидать следующих шагов по этой проблеме", - подчеркнул замглавы сербского правительства.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.