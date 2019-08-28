Расим Ляйич: Сербия планирует увеличить экспорт в страны ЕАЭС в 1,5 раза

Сербия после нескольких лет переговоров готовится к подписанию соглашения о свободной торговле с ЕАЭС. Что конкретно ожидает Белград от нового уровня сотрудничества с Россией и другими участниками экономического союза, помогли ли санкции Запада товарообороту Белграда и Москвы, что мешает поставкам сербских FIAT в страны ЕАЭС и как поднять число российских туристов, РИА Новости рассказал сербский вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.

— Ожидается, что соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и ЕАЭС будет подписано в конце октября. Когда вы планируете следующую встречу со своими коллегами из России и других государств-членов организации по этому вопросу?

— Планирую 25 октября быть в Москве, когда произойдет встреча премьеров стран ЕАЭС. Тогда должно быть подписано и соглашение о зоне свободной торговли с Сербией. Мероприятие даст возможность для разговора с моими коллегами из России и других государств о путях увеличения общего уровня экономического, хозяйственного и торгового сотрудничества между Сербией и ЕАЭС.

— Каковы конкретные ожидания руководства Сербии от данного соглашения?

— В прошлом году наш товарооборот со странами ЕАЭС составил 3,4 миллиарда долларов. Большая часть этого товарооборота приходится на Российскую Федерацию – около 3 миллиардов долларов. Наш экспорт в страны ЕАЭС составил 1,1 миллиарда долларов, большая часть — на рынок РФ в размере миллиарда долларов. Новое соглашение, с одной стороны, расширяет число государств, к которым относится, мы получаем два новых государства, с которыми у нас до сих пор не было соглашения о свободной торговле – Армения и Киргизия. С другой стороны, расширяется список товаров в беспошлинном режиме. Теперь наши производители смогут поставлять на рынки этих пяти государств все виды овечьего и козьего сыра, дополнительно 400 тонн сыра из коровьего молока. Уже сейчас две трети экспорта сыра приходится на рынок Российской Федерации, если говорить обо всем мире. То есть 15 тысяч тонн сыра экспортируется в год, 10 тысяч из них приходится на рынок РФ. Также становятся возможными беспошлинные поставки в неограниченных количествах всех видов фруктовой ракии (крепкоалкогольного дистиллята), что много значит для домашних производителей. Здесь и 90 тысяч литров виньяка (сербский аналог коньяка) и 2 тысячи тонн сигарет. Когда все это соберем, наш план за два-три года увеличить наш экспорт на рынки ЕАЭС до 1,5 миллиарда долларов, уверен, что наши производители этот шанс, который создало государство, используют.

— Оправдано ли ожидание, что в 2019 году будет продолжена тенденция роста товарооборота между Сербией и Россией?

— Созданы правовые условия и предпосылки к тому, чтобы товарооборот стал больше. К сожалению, за первые шесть месяцев наш экспорт стал меньше на 8,7%, чем в 2018 году, но соглашение еще не вступило в силу. А импорт из России вырос на 18%. Поэтому наша экономика, очевидно, не использовала шансы, предоставленные имеющимися соглашениями о беспошлинной торговле. Теперь мы говорим о соглашении, которое вступит в силу только после ратификации, до тех пор остаются в силе и применяются соглашения, которые у нас есть с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Согласно им, почти 95% товаров находятся в беспошлинном списке. Поэтому очевидно, что наша экономика не использует потенциал и возможности, которые дают эти соглашения и хорошие отношения между странами.

— Можно ли говорить о том, что санкции Запада в отношении России каким-то образом помогли сербской продукции попасть на российский рынок?

— Судя по имеющимся данным, незначительно. Здесь возникли другие проблемы. Прежде всего – колебания курса рубля, которые помешали увеличить наш экспорт. Например, в 2014 году один евро стоил 50 рублей, а сейчас – 73 рубля. Эти колебания повлияли на наших экспортеров. Другая проблема возникла из-за того, что другие крупные государства использовали эти санкции и выступили со своим предложением. Наиболее наглядный пример с мясом, где Бразилия и Аргентина использовали этот шанс. Был момент, когда 90% рынка свиного мяса в России покрывала Бразилия. Другие страны с большими объемами и возможностями, более конкурентоспособные, использовали эти возможности лучше, чем Сербия. А третья причина заключается в том, что российская экономика с целью снижения зависимости от импорта стимулировала собственное производство, прежде всего когда речь идет о сельхозпродукции и продуктах питания, и здесь возникла конкуренция для наших поставщиков. Это три причины, которые не позволили увеличить экспорт на российский рынок. Поэтому я думаю, что этот шанс не был использован.

— Возможны ли некие шаги по увеличению товарооборота сельхозпродукции с учетом появившейся африканской чумы свиней, периодически возникающих вопросов к поставкам из Сербии по линии фитосанитарного контроля РФ и случаев реэкспорта?

— Думаю, что планируемое соглашение между Москвой и Белградом о фитосанитарном надзоре и контроле очень важно, так как оно согласует и упростит процедуры и облегчит поставки нашей продукции, а также будет препятствовать таким вещам, которые происходили в прошлом. Насколько я знаю, данное соглашение будет подписано в октябре, так как Россия завершает свои внутренние процедуры. Этот документ, как ожидается, будет подписан во время агропромышленной выставки "Золотая осень" 9-12 октября в Москве.

Сейчас налажено хорошее сотрудничество нашего министерства сельского хозяйства и российских ведомств, координация осуществляется практически ежедневно, чтобы не допустить ситуаций, которые у нас были в прошлом. Так что можно реагировать сразу и ничем не поставить под угрозу возможности, которые дает соглашение о беспошлинной торговле. Мы не смеем быть заложниками отдельных безответственных лиц, которые злоупотребляли этим соглашением.

Как вы знаете, по случаям реэкспорта прошли две большие операции полиции Сербии в декабре прошлого и феврале этого года, арестовано 139 человек, среди них представители госорганизаций и частных предприятий, которые в этом участвовали. Мы не хотим поставить под угрозу возможности, предоставляемые соглашением о свободной торговле с Россией. Государство будет реагировать и впредь, но лучший способ – ежедневная связь и сотрудничество ведомств Сербии и РФ. Для увеличения экспорта важно, чтобы государство обеспечило все правовые нормы, которые облегчат условия поставок. А самое главное – увеличение конкурентоспособности нашего производства. Мы должны обеспечить постоянные и регулярные поставки, достаточные объемы и конкурентоспособность самой продукции.

— Одним из вопросов сотрудничества Сербии и ЕАЭС были поставки автомобилей FIAT, которые производятся по лицензии в сербском Крагуеваце. Есть ли сейчас подвижки в данном вопросе?

— Это была одна из тем разговоров, когда мы согласовывали документ о зоне свободной торговли, это было и темой разговора президента Сербии Александра Вучича с президентом России Владимиром Путиным. Российская Федерация на начальном этапе проявила готовность помочь обеспечению экспорта определенного числа автомобилей на российский рынок, и когда мы начали переговоры об этом, появились два ключевых препятствия. Во-первых, между странами ЕАЭС не было согласия, их представители говорили, что в странах Союза есть проблемы в автомобильной промышленности и что экспорт машин между ними также затруднен, поэтому поставки из Сербии только увеличили бы эти проблемы. Проще говоря, не было консенсуса.

Объективно есть и другое препятствие. Для того чтобы та или иная продукция попала в беспошлинный список, 50% составляющих ее стоимости должны происходить из этого государства, для FIAT мы пока не выполняем этого условия. Так что пока мы не дошли до технического этапа переговоров.

— Вы посетили стенд Российской Федерации на Белградской международной ярмарке туризма в этом году, впоследствии заявили, что Сербия хочет до 2020 года поднять число российских туристов с 70 до 100 тысяч человек в год. Какие шаги делаются для достижения этой цели?

— Россия представляет для нас один из приоритетных рынков, когда говорим о въездном туризме. Данные за первую половину этого года внушают оптимизм, мы отмечаем рост на 24% по числу российских туристов. Мы ожидаем, что рост продолжится и во второй половине года. Мы трудимся, чтобы лучше проинформировать российских туристов о потенциале Сербии, а с другой стороны – обеспечить им большую доступность нашего направления. С этой целью открыта третья линия авиасообщения наряду с направлениями Белград-Москва и Белград-Санкт-Петербург, с июня открыт маршрут Белград-Краснодар, что так же, как мы считаем, повлияет на рост числа российских туристов.

До сих пор 80% всех туристов из России к нам приезжали из московского региона, 10% из Санкт-Петербурга и 10% из регионов РФ. Большинству – 60% — приезжающих из России от 30 до 60 лет, еще 30% — моложе 30 лет и лишь 10% — старше 60 лет. В соответствии с этим мы будем проводить нашу кампанию по целевым группам и прежде всего представим потенциал нашего SPA-туризма, из-за чего большинство людей и приезжает, затем религиозного туризма и третье направление – культурно-историческое наследие, к чему гости из России проявляют величайший интерес. Большинство из них поэтому проводит время в Белграде и Нови-Саде, на бальнеологических курортах страны и в двух горнолыжных центрах – Копаонике и Златиборе.