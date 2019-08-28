Сербия в 2020 году планирует принять более ста тысяч российских туристов

БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Сербия рассчитывает в следующем году принять больше туристов из России и увеличить их число до 100 тысяч, сообщил в интервью РИА Новости сербский вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.

Замглавы правительства Сербии в феврале посетил стенд Российской Федерации на Белградской международной ярмарке туризма, а в мае сообщил, что Сербия хочет в 2020 году поднять число российских туристов с 70 тысяч еще на половину.

"Россия представляет для нас один из приоритетных рынков, когда говорим о въездном туризме. Данные за первую половину этого года внушают оптимизм, мы отмечаем рост на 24% по числу российских туристов. Мы ожидаем, что рост продолжится и во второй половине года", - отметил Ляйич.

Сербский министр указал, что с этой целью в июне была открыта третья линия авиасообщения наряду с действующими Белград-Москва и Белград-Санкт-Петербург, которой стал Белград-Краснодар. По его данным, большинству – 60% - приезжающих из России от 30 до 60 лет, еще 30% - моложе 30 лет и лишь 10% - старше 60 лет.

"В соответствии с этим мы будем проводить нашу кампанию по целевым группам и, прежде всего, представим потенциал нашего SPA-туризма, из-за чего большинство людей и приезжает, затем - религиозного туризма и третье направление – культурно-историческое наследие, к чему гости из России проявляют величайший интерес", - отметил Ляйич.