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РИА Новости

РЖД показали беспилотную "Ласточку"

09:49 28.08.2019 (обновлено: 12:25 28.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСкоростной электропоезд "Ласточка" во время технического и сервисного обслуживания
Скоростной электропоезд Ласточка во время технического и сервисного обслуживания
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Скоростной электропоезд "Ласточка" во время технического и сервисного обслуживания. Архивное фото
ЩЕРБИНКА, 28 авг — РИА Новости. РЖД на испытательном кольце в Щербинке впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости.

"Мы оттестировали нештатную ситуацию, связанную с нахождением человека на пути, и в этом случае техника тоже безошибочно отработала, подавая сигналы и вовремя остановившись", — сообщил вице-премьер Максим Акимов после поездки.

На борту поезда также был генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
Он рассказал, что по международным стандартам существует четыре уровня работы в беспилотном режиме, и компания опробовала третий из них.
Также Белозеров сообщил, что в 2021 году на Московском центральном кольце запустят беспилотных "Ласточек". Он отметил, что в новых поездах использованы только российские системы.
По его словам, машинистам не стоит переживать, что их труд не будет востребован — с появлением беспилотных технологий просто несколько изменится их функционал.
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В июне группа "Синара" сообщила, что завод "Уральские локомотивы" передал РЖД первую "Ласточку" с системой "машинного зрения", которая является одним из шагов к запуску беспилотного вождения состава.
Пассажиры идут по платформе перед отправлением поезда Ласточка. Архивное фото
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