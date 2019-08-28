РЖД показали беспилотную "Ласточку"

Скоростной электропоезд "Ласточка" во время технического и сервисного обслуживания. Архивное фото

Скоростной электропоезд "Ласточка" во время технического и сервисного обслуживания

ЩЕРБИНКА, 28 авг — РИА Новости. РЖД на испытательном кольце в Щербинке впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости.

"Мы оттестировали нештатную ситуацию, связанную с нахождением человека на пути, и в этом случае техника тоже безошибочно отработала, подавая сигналы и вовремя остановившись", — сообщил вице-премьер Максим Акимов после поездки.

На борту поезда также был генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Он рассказал, что по международным стандартам существует четыре уровня работы в беспилотном режиме, и компания опробовала третий из них.

Также Белозеров сообщил, что в 2021 году на Московском центральном кольце запустят беспилотных "Ласточек". Он отметил, что в новых поездах использованы только российские системы.

По его словам, машинистам не стоит переживать, что их труд не будет востребован — с появлением беспилотных технологий просто несколько изменится их функционал.

Сейчас в России все пассажирские поезда, курсирующие по путям общего пользования, управляются машинистом.