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РИА Новости

Вице-премьер Сербии оценил товарооборот страны с Россией

09:36 28.08.2019 (обновлено: 10:07 28.08.2019)
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© РИА Новости / Олег ИвановВице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич
Вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич
© РИА Новости / Олег Иванов
БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Сербия пока не смогла использовать возможности для увеличения экспорта в Россию, предоставленные санкциями Запада в отношении РФ, заявил в интервью РИА Новости сербский вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.
По данным руководства Сербии, за первые шесть месяцев этого года экспорт из Сербии в Россию стал меньше на 8,7%, чем в первой половине 2018 года, а импорт из РФ за тот же период вырос на 18%. Всего товарооборот между Москвой и Белградом в прошлом году составил немногим более трех миллиардов долларов, треть суммы пришлась на сербский экспорт. Ляйич указал несколько причин снижения поставок сербской продукции.
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"Прежде всего – колебания курса рубля, которые помешали увеличить наш экспорт. Например, в 2014 году один евро стоил 50 рублей, а сейчас – 73 рубля. Эти колебания повлияли на наших экспортеров. Другая проблема возникла из-за того, что другие крупные государства использовали эти санкции и выступили со своим предложением", - заявил замглавы правительства Сербии агентству.
Он привел пример с поставками мяса в Россию, где большую часть рынка заняли Аргентина и Бразилия.
"А третья причина заключается в том, что российская экономика с целью снижения зависимости от импорта стимулировала собственное производство, прежде всего, когда речь идет о сельхозпродукции и продуктах питания, и здесь возникла конкуренция для наших поставщиков", - отметил Ляйич.
Министр подчеркнул, что пока "этот шанс не был использован" сербской экономикой.
Читайте полный текст интервью с вице-премьером Сербии >>
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