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РИА Новости

Сербия планирует увеличить экспорт в страны ЕАЭС в полтора раза

09:20 28.08.2019 (обновлено: 10:07 28.08.2019)
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© РИА Новости / Олег ИвановВице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич
Вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич
© РИА Новости / Олег Иванов
БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Руководство Сербии рассчитывает увеличить экспорт в страны ЕАЭС с одного до 1,5 миллиарда долларов в результате подписания соглашения о свободной торговле, сообщил в интервью РИА Новости сербский вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.
Ранее в августе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости ускорить процедуры подписания соглашений о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией и Сингапуром. Ожидается, что документ будет подписан 25 октября в Москве.
"В прошлом году наш товарооборот со странами ЕАЭС составил 3,4 миллиарда долларов. Большая часть этого товарооборота приходится на Российскую Федерацию – около 3 миллиардов долларов. Наш экспорт в страны ЕАЭС составил 1,1 миллиарда долларов, большая часть - на рынок РФ в размере миллиарда долларов", - заявил Ляйич агентству.
Он отметил, что у Сербии благодаря новому документу не только появится соглашение о беспошлинной торговле с двумя новыми партнерами - Арменией и Киргизией, но и расширится перечень беспошлинной продукции. В него войдут сыры из козьего и овечьего молока и "дополнительные 400 тонн сыра из коровьего молока".
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"Здесь и 90 тысяч литров виньяка (сербский аналог коньяка) и 2 тысячи тонн сигарет. Когда все это соберем, наш план за два-три года увеличить наш экспорт на рынки ЕАЭС до 1,5 миллиарда долларов, и уверен, что наши производители этот шанс, который создало государство, используют", - указал вице-премьер Сербии.
Евразийский экономический союз был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. Молдавия в 2018 году получила статус наблюдателя при ЕАЭС.
Читайте полный текст интервью с вице-премьером Сербии >>
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Расим ЛяйичЕвразийский экономический союзСербияРоссияВ мире
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