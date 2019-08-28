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РИА Новости

Вице-премьер Сербии рассказал о сроках подписания соглашения о ЗСТ с ЕАЭС

09:18 28.08.2019 (обновлено: 10:07 28.08.2019)
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© РИА Новости / Олег ИвановВице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич
Вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич
© РИА Новости / Олег Иванов
БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС планируется подписать в конце октября в Москве, сообщил в интервью РИА Новости сербский вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.
Ранее в августе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости ускорить процедуры подписания соглашений о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией и Сингапуром.
"Планирую 25 октября быть в Москве, когда произойдет встреча премьеров стран ЕАЭС, тогда должно быть подписано и соглашение о зоне свободной торговли с Сербией. Мероприятие даст возможность для разговора с моими коллегами из России и других государств о путях увеличения общего уровня экономического, хозяйственного и торгового сотрудничества между Сербией и ЕАЭС", - заявил замглавы сербского правительства агентству.
Евразийский экономический союз был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. Молдавия в 2018 году получила статус наблюдателя при ЕАЭС.
Читайте полный текст интервью с вице-премьером Сербии >>
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