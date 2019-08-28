Вице-премьер Сербии рассказал о сроках подписания соглашения о ЗСТ с ЕАЭС

БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС планируется подписать в конце октября в Москве, сообщил в интервью РИА Новости сербский вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.

Ранее в августе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости ускорить процедуры подписания соглашений о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией и Сингапуром.

"Планирую 25 октября быть в Москве, когда произойдет встреча премьеров стран ЕАЭС, тогда должно быть подписано и соглашение о зоне свободной торговли с Сербией. Мероприятие даст возможность для разговора с моими коллегами из России и других государств о путях увеличения общего уровня экономического, хозяйственного и торгового сотрудничества между Сербией и ЕАЭС", - заявил замглавы сербского правительства агентству.