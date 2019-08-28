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РИА Новости

Уральский авиазавод предложил разработать моноплан на замену Ан-2

09:10 28.08.2019 (обновлено: 13:39 28.08.2019)
766
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2
Самолет Ан-2. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) предлагает разработать 9-местный моноплан на замену Ан-2, сообщил главный конструктор завода по самолетостроению Вадим Демин.
"Благодаря такой конструкции планера самолет будет иметь максимальную взлетную массу 4800 кг, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС (7400 кг). Это соответствует нормам АП-23, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов в 5700 кг", - цитирует Демина официальное издание МАКС-2019 "ShowObserver".
Уточняется, что в рамках опытно-конструкторской работы УЗГА предлагает создать одномоторный моноплан с высоко расположенным подкосным крылом. По словам Демина, монопланная схема проще в изготовлении, обслуживании и ремонте, имеет большее аэродинамическое качество и, соответственно, лучшие крейсерские характеристики.
Мировая премьера МС-21 и вертолет в стиле Aurus: открытие МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Международный авиакосмический салон МАКС уже в четырнадцатый раз собирает неравнодушных к летной технике.

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
1 из 25

Международный авиакосмический салон МАКС уже в четырнадцатый раз собирает неравнодушных к летной технике.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Открыли МАКС-2019 президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019
2 из 25

Открыли МАКС-2019 президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Путин и Эрдоган поднялись на борт самолета МС-21-300, мировая премьера которого состоялась здесь, в Жуковском, посмотрели авиашоу и ознакомились с экспозицией.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спускаются по трапу российского среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21-300 во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-201
3 из 25

Путин и Эрдоган поднялись на борт самолета МС-21-300, мировая премьера которого состоялась здесь, в Жуковском, посмотрели авиашоу и ознакомились с экспозицией.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На примере 3d-моделей президентам рассказали о возможностях таких самолетов, как Як-152.

Пилоты у учебно-тренировочного самолета Як-152 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
4 из 25

На примере 3d-моделей президентам рассказали о возможностях таких самолетов, как Як-152.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Лидерам России и Турции продемонстрировали вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике Aurus.

Вертолеты Ми-24 (вверху) и Ансат-У выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
5 из 25

Лидерам России и Турции продемонстрировали вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике Aurus.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели также российский истребитель пятого поколения Су-57. Турецкий президент заинтересовался возможностью покупки новинки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осматривает российский многофункциональный истребитель Су-57 во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
6 из 25

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели также российский истребитель пятого поколения Су-57. Турецкий президент заинтересовался возможностью покупки новинки.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Что касается средств противовоздушной обороны, то здесь в лидерах "Алмаз-Антей". Гости выставки могут рассмотреть образцы популярной продукции концерна: ЗРС С-400 "Триумф", комплексы "Викинг", "Витязь" и "Тор".

Макеты зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф, мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах (РЛС) 96Л6-1 / 96Л6Е Всевысотный обнаружитель на стенде концерна Алмаз-Антей на МАКС-2019
7 из 25

Что касается средств противовоздушной обороны, то здесь в лидерах "Алмаз-Антей". Гости выставки могут рассмотреть образцы популярной продукции концерна: ЗРС С-400 "Триумф", комплексы "Викинг", "Витязь" и "Тор".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В ходе летной программы на открытии авиасалона в небо над Жуковским поднялись истребители Су-34 и Су-35.

Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
8 из 25

В ходе летной программы на открытии авиасалона в небо над Жуковским поднялись истребители Су-34 и Су-35.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Тренажер самолета Л-39 альбатрос на авиационно-космическом салоне МАКС.

Тренажер самолета Л-39 альбатрос на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
9 из 25

Тренажер самолета Л-39 альбатрос на авиационно-космическом салоне МАКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 совершил на МАКС-2019 первый демонстрационный полет.

Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
10 из 25

Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 совершил на МАКС-2019 первый демонстрационный полет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Из иностранных новинок на авиасалоне впервые показали, в частности самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter.

Самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
11 из 25

Из иностранных новинок на авиасалоне впервые показали, в частности самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 — один из участников летной программы авиасалона.

Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
12 из 25

Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 — один из участников летной программы авиасалона.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Российский легкий одновинтовой вертолет VRT500, который вскоре будет конкурировать на рынке с американской машиной Robinson.

Российский легкий одновинтовой вертолет VRT500, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
13 из 25

Российский легкий одновинтовой вертолет VRT500, который вскоре будет конкурировать на рынке с американской машиной Robinson.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Советский стратегический ракетоносец Ту-95МС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС.

Советский стратегический ракетоносец Ту-95МС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
14 из 25

Советский стратегический ракетоносец Ту-95МС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Российский ракетный двигатель РД-171 для полета на Луну — в числе новейших разработок, впервые показанных на авиасалоне.

Российский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
15 из 25

Российский ракетный двигатель РД-171 для полета на Луну — в числе новейших разработок, впервые показанных на авиасалоне.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Посетители выставки в Жуковском первыми могут увидеть и спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация".

Новый спасательный скафандр Сокол-М для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
16 из 25

Посетители выставки в Жуковском первыми могут увидеть и спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на МАКС-2019.

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
17 из 25

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на МАКС-2019.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Российский беспилотный вертолет К2 "Клен".

Российский беспилотный вертолет К2 Клен, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
18 из 25

Российский беспилотный вертолет К2 "Клен".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.

Посетитель на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
19 из 25

Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на МАКС-2019.

Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
20 из 25

Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на МАКС-2019.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Макеты российских ракет-носителей на авиасалоне МАКС-2019.

Макеты российский ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
21 из 25

Макеты российских ракет-носителей на авиасалоне МАКС-2019.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96 для авиалиний средней и большой протяженности на МАКС-2019.

Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт Ил-96 для авиалиний средней и большой протяжённости, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
22 из 25

Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96 для авиалиний средней и большой протяженности на МАКС-2019.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.

Российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 Аллигатор выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
23 из 25

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель Су-47, созданный в ОКБ имени Сухого, на МАКС-2019.

Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель СУ-47, созданный в ОКБ имени Сухого на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
24 из 25

Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель Су-47, созданный в ОКБ имени Сухого, на МАКС-2019.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября.

Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. 27 августа 2019
25 из 25

МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 25

Международный авиакосмический салон МАКС уже в четырнадцатый раз собирает неравнодушных к летной технике.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 25

Открыли МАКС-2019 президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 25

Путин и Эрдоган поднялись на борт самолета МС-21-300, мировая премьера которого состоялась здесь, в Жуковском, посмотрели авиашоу и ознакомились с экспозицией.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
4 из 25

На примере 3d-моделей президентам рассказали о возможностях таких самолетов, как Як-152.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 25

Лидерам России и Турции продемонстрировали вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике Aurus.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 25

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели также российский истребитель пятого поколения Су-57. Турецкий президент заинтересовался возможностью покупки новинки.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
7 из 25

Что касается средств противовоздушной обороны, то здесь в лидерах "Алмаз-Антей". Гости выставки могут рассмотреть образцы популярной продукции концерна: ЗРС С-400 "Триумф", комплексы "Викинг", "Витязь" и "Тор".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 25

В ходе летной программы на открытии авиасалона в небо над Жуковским поднялись истребители Су-34 и Су-35.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 25

Тренажер самолета Л-39 альбатрос на авиационно-космическом салоне МАКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 25

Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 совершил на МАКС-2019 первый демонстрационный полет.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
11 из 25

Из иностранных новинок на авиасалоне впервые показали, в частности самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 25

Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 — один из участников летной программы авиасалона.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 25

Российский легкий одновинтовой вертолет VRT500, который вскоре будет конкурировать на рынке с американской машиной Robinson.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
14 из 25

Советский стратегический ракетоносец Ту-95МС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
15 из 25

Российский ракетный двигатель РД-171 для полета на Луну — в числе новейших разработок, впервые показанных на авиасалоне.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
16 из 25

Посетители выставки в Жуковском первыми могут увидеть и спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
17 из 25

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на МАКС-2019.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
18 из 25

Российский беспилотный вертолет К2 "Клен".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
19 из 25

Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
20 из 25

Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на МАКС-2019.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
21 из 25

Макеты российских ракет-носителей на авиасалоне МАКС-2019.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
22 из 25

Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96 для авиалиний средней и большой протяженности на МАКС-2019.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
23 из 25

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
24 из 25

Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель Су-47, созданный в ОКБ имени Сухого, на МАКС-2019.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
25 из 25

МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ранее в пресс-службе Минпромторга РИА Новости сообщили, что новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник". Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе. В ведомстве отметили, что самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в обеспечение региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок.
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, будет принято в сентябре.
Самолет в небе. Архивное фото
6 августа 2018, 03:10РИА Новости
В России создадут образец скоростного самолета — демонстратора технологий
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Ан-2Авиасалон МАКСМинистерство промышленности и торговли РФМосковская областьРоссияЭкономика
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