Уральский авиазавод предложил разработать моноплан на замену Ан-2

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) предлагает разработать 9-местный моноплан на замену Ан-2, сообщил главный конструктор завода по самолетостроению Вадим Демин.

"Благодаря такой конструкции планера самолет будет иметь максимальную взлетную массу 4800 кг, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС (7400 кг). Это соответствует нормам АП-23, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов в 5700 кг", - цитирует Демина официальное издание МАКС-2019 "ShowObserver".

Уточняется, что в рамках опытно-конструкторской работы УЗГА предлагает создать одномоторный моноплан с высоко расположенным подкосным крылом. По словам Демина, монопланная схема проще в изготовлении, обслуживании и ремонте, имеет большее аэродинамическое качество и, соответственно, лучшие крейсерские характеристики.

Ранее в пресс-службе Минпромторга РИА Новости сообщили, что новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник". Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе. В ведомстве отметили, что самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в обеспечение региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок.