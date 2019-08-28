Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T13:52Z
https://ria.ru/20190828/1557974145.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/19098/70/190987061_0:71:2048:1223_1036x0_80_0_0_27b2ff60cc026aa2a05e6cbc263e6075.jpg
РИА Новости

Forbes назвал самые богатые семьи России

08:32 28.08.2019 (обновлено: 13:52 28.08.2019)
119612
© РИА Новости / Александр Чумичев / Перейти в фотобанкМихаил Гуцериев
Михаил Гуцериев
© РИА Новости / Александр Чумичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
Состояние основателя группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его близких оценивается в 5,65 миллиарда, за год оно сократилось на 320 миллионов долларов.
При этом капитал Саида Гуцериева вырос вдвое, поскольку в январе отец передал ему долю в кипрской Landbury Trading, которой принадлежит 30,4% акций холдинга "Сафмар Финансовые инвестиции", а дядя Саит-Салам — доли в нефтяных компаниях и сети торговли бытовой техникой "М.Видео".
Второе место в списке Forbes заняла семья Ротенбергов с активами в 5,18 миллиарда долларов. В 2014 году их активы делились между братьями Аркадием и Борисом и были на 370 миллионов больше. Позже, когда против братьев были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии.
Выступление Тейлор Свифт на автопробеге «Формула-1». Штат Техас, 22 октября 2016
26 августа, 18:01Культура
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
На третьей строчке расположилась семья Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат не только сохранили статус самых богатых жителей региона, но и увеличили свои капиталы: за год их состояние выросло на 320 миллионов долларов, до 2,8 миллиарда.
Также в десятку самых богатых российских семей вошли: Гапонцевы (два миллиарда долларов), Евтушенковы (1,94 миллиарда долларов), Рахимкуловы (1,89 миллиарда долларов), Линники (1,6 миллиарда долларов), Саркисовы (1,6 миллиарда долларов), Бажаевы (1,51 миллиарда долларов) и Михайловы (1,16 миллиарда долларов).
Как отмечает издание, порог отсечения в рейтинге в этом году составил 1,16 миллиарда долларов, его не смогли преодолеть три семьи, входившие в прошлогодний список: Магомедовы, Шамаловы и Зубицкие.
Председатель правления компании ПАО Новатэк, председатель совета директоров нефтехимического холдинга Сибур Леонид Михельсон
5 марта, 15:32РИА Новости
Восемь россиян вошли в сотню самых богатых людей мира по версии Forbes
45212423154586
Обсудить 253
Группа "Сафмар"Аркадий РотенбергМихаил ГуцериевThe ForbesМинтимер ШаймиевЭкономика
Популярные комментарии
Бажаевы, Шаймиевы, Гурциевы.... это точно российские семьи????
28 августа, 08:40
mdmiguel dios
2723903212
Враги народа, экологии и всей Земли.
28 августа, 08:49
ЛКЛысый Кучерявый
2396051521
Рекомендуем
Яндекс Такси
Глава ФАС не испытывает восторга по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет"
РИА
Новости
Вертолетный центр
В Москве появится аэротакси
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
ФАС проследит за ценами на АЗС "Роснефти" и "Лукойла" в Петербурге
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
Анапа
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
Хирурги во время операции
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России создадут "принципиально новый" вертолет
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019
На грани конфликта. Зачем Эрдоган срочно приехал к Путину
Сочи
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
Полиция
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Пригожин объяснил, чем Бузова и Волочкова отличаются от "настоящих звезд"
01:01Иностранцы задолжали 8,5 млрд рублей за нарушения при временном ввозе машин
00:53В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал о предпочтениях публики на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
Лента новостейМолния