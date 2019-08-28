Forbes назвал самые богатые семьи России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, . Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.

Состояние основателя группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его близких оценивается в 5,65 миллиарда, за год оно сократилось на 320 миллионов долларов.

При этом капитал Саида Гуцериева вырос вдвое, поскольку в январе отец передал ему долю в кипрской Landbury Trading, которой принадлежит 30,4% акций холдинга "Сафмар Финансовые инвестиции", а дядя Саит-Салам — доли в нефтяных компаниях и сети торговли бытовой техникой "М.Видео".

Второе место в списке Forbes заняла семья Ротенбергов с активами в 5,18 миллиарда долларов. В 2014 году их активы делились между братьями Аркадием и Борисом и были на 370 миллионов больше. Позже, когда против братьев были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии.

На третьей строчке расположилась семья Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат не только сохранили статус самых богатых жителей региона, но и увеличили свои капиталы: за год их состояние выросло на 320 миллионов долларов, до 2,8 миллиарда.

Также в десятку самых богатых российских семей вошли: Гапонцевы (два миллиарда долларов), Евтушенковы (1,94 миллиарда долларов), Рахимкуловы (1,89 миллиарда долларов), Линники (1,6 миллиарда долларов), Саркисовы (1,6 миллиарда долларов), Бажаевы (1,51 миллиарда долларов) и Михайловы (1,16 миллиарда долларов).