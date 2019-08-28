Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра

НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Кандидат в мэры Новосибирска от партии "Справедливая Россия", бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой в суде потребовал снять с выборов действующего градоначальника Анатолия Локтя, сообщается в среду на сайте Центрального районного суда.

"В Центральный районный суд Новосибирска поступило административное исковое заявление Козодой В.И. об отмене регистрации кандидата на должность мэра города Новосибирска Локтя А.Е.", - говорится в сообщении.

На своей странице в Facebook Козодой заявил, что считает кампанию по выборам мэра Новосибирска этого года нечестной, несправедливой и нарушающей равенство возможностей кандидатов, в том числе его самого, из-за действий Локтя, выдвинувшегося на второй срок. Судебное заседание назначено на 29 августа.

Козодой считает, что Локоть для ведения своей избирательной кампании использует служебное положение, административный ресурс и бюджетные средства города. Основная претензия состоит в том, что Локоть якобы выпускает за счет бюджета агитационные материалы под видом информирования жителей о деятельности мэрии Новосибирска, а оплата спецвыпуска в разы превышает предельную норму средств его избирательного фонда.

Ранее горизбирком Новосибирска из 20 заявившихся на выборы кандидатов зарегистрировал 17, из которых один самовыдвиженец. На прошлой неделе кандидат от "Партии роста" Сергей Проничев отказался от дальнейшего участия в выборах. В середине августа также была аннулирована регистрация кандидата от партии "Великое отечество" Александра Трушакина на основании того, что деятельность партии в РФ приостановлена.

Принять участие в выборах мэра Новосибирска 8 сентября этого года смогут 1,177 миллиона человек. Любым партиям и избирательным объединениям при выдвижении своего кандидата не потребовалось собирать подписи. Самовыдвиженцам же было необходимо собрать и сдать в горизбирком подписи в свою поддержку в размере 0,5% от общего числа избирателей в Новосибирске, то есть минимум 5886.