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РИА Новости

Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра

08:25 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМэр Новосибирска Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Кандидат в мэры Новосибирска от партии "Справедливая Россия", бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой в суде потребовал снять с выборов действующего градоначальника Анатолия Локтя, сообщается в среду на сайте Центрального районного суда.
"В Центральный районный суд Новосибирска поступило административное исковое заявление Козодой В.И. об отмене регистрации кандидата на должность мэра города Новосибирска Локтя А.Е.", - говорится в сообщении.
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На участие в выборах главы Новосибирска подали заявки три кандидата
На своей странице в Facebook Козодой заявил, что считает кампанию по выборам мэра Новосибирска этого года нечестной, несправедливой и нарушающей равенство возможностей кандидатов, в том числе его самого, из-за действий Локтя, выдвинувшегося на второй срок. Судебное заседание назначено на 29 августа.
Козодой считает, что Локоть для ведения своей избирательной кампании использует служебное положение, административный ресурс и бюджетные средства города. Основная претензия состоит в том, что Локоть якобы выпускает за счет бюджета агитационные материалы под видом информирования жителей о деятельности мэрии Новосибирска, а оплата спецвыпуска в разы превышает предельную норму средств его избирательного фонда.
Ранее горизбирком Новосибирска из 20 заявившихся на выборы кандидатов зарегистрировал 17, из которых один самовыдвиженец. На прошлой неделе кандидат от "Партии роста" Сергей Проничев отказался от дальнейшего участия в выборах. В середине августа также была аннулирована регистрация кандидата от партии "Великое отечество" Александра Трушакина на основании того, что деятельность партии в РФ приостановлена.
Принять участие в выборах мэра Новосибирска 8 сентября этого года смогут 1,177 миллиона человек. Любым партиям и избирательным объединениям при выдвижении своего кандидата не потребовалось собирать подписи. Самовыдвиженцам же было необходимо собрать и сдать в горизбирком подписи в свою поддержку в размере 0,5% от общего числа избирателей в Новосибирске, то есть минимум 5886.
На прошедших 6 апреля 2014 года досрочных выборах мэра Новосибирска кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы Анатолий Локоть победил, набрав 43,75% голосов избирателей. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра города единоросс Владимир Знатков получил 39,57%. Явка составила чуть более 31%. Представители реготделения "Единой России" сообщили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост градоначальника на выборах в этом году.
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Анатолий ЛокотьКПРФНовосибирскНовосибирская областьРоссияПолитика
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