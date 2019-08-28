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РИА Новости
Правительство онлайн

Татьяна Голикова: "Ворлдскиллс" и билет в будущее для российской молодежи

08:00 28.08.2019 (обновлено: 10:08 28.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мировой чемпионат рабочих профессий "Ворлдскиллс", завершившийся в Казани, стал самым масштабным в истории — крупнейшая площадка, 1351 участник, три с половиной тысячи волонтеров и более 270 тысяч гостей.
Однако для России это было не только соревнование в "профессиях будущего" и не только встреча людей, обладающих одновременно практическим опытом в сфере образования и высокой творческой мыслью. Это еще и знаковое событие для российской системы подготовки профессиональных кадров.
Россия, напомним, стала участницей движения "Ворлдскиллс" всего несколько лет назад — однако его идеи и принципы, основанные на стремлении к постоянному профессиональному развитию и уважении к труду, уже начали глубоко и качественно менять сферу образования в нашей стране.
Сейчас ведется большая работа по повышению глобальной конкурентоспособности российского профессионального образования, и "интеллектуальный капитал" чемпионата уже сегодня включается в эту работу. Его итоги осмысляются и адаптируются в рамках реализации нацпроекта "Образование".
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
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Голикова: Россия и Китай могут разрабатывать рейтинг среднего образования
Прежде всего речь идет о практико-ориентированных и гибких механизмах профессиональной подготовки. Российские министерства совместно с союзом "Ворлдскиллс Россия" уже осуществили ряд серьезных шагов по интеграции стандартов "Ворлдскиллс" в национальное образование, в первую очередь — в среднее профессиональное. Сто шестьдесят высших учебных заведений России также присоединились к движению "Ворлдскиллс" в качестве ассоциированных членов.

Практические результаты сотрудничества с движением не только привлекают все больше молодых людей, но и пользуются растущим вниманием со стороны российского бизнеса. К концу нынешнего года будет разработана целевая модель по вовлечению общественно-деловых объединений и работодателей в принятие решений по развитию профессионального образования и обновлению образовательных программ.

Происходит модернизация образовательной инфраструктуры. В системе среднего профессионального образования было создано более 1,6 тысячи мастерских для подготовки кадров на признанном мировом уровне. В будущем в системе профессионального образования будут сформировано более 100 центров, координирующих развитие и использование ресурсов регионов по направлению опережающей профессиональной подготовки и перспективным профессиям, соответствующим стандартам "Ворлдскиллс".
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
23 августа, 16:31РИА Новости
Голикова надеется, что участники WorldSkills останутся работать в России
Планируется переоснастить современной материально-технической базой не менее пяти тысяч мастерских производственного обучения организаций среднего профессионального образования. Мы ожидаем, что к концу 2024 года в них будет оборудовано не менее 25 тысяч рабочих мест. Ежегодная численность обучающихся запланирована на уровне 1,2 миллиона человек.
Отдельное внимание уделяется преподавательским кадрам. Сейчас в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" уже более 12 тысяч российских мастеров производственного обучения прошли повышение квалификации в Академии "Ворлдскиллс". К концу 2024 года количество таких преподавателей достигнет не менее 45 тысяч человек.
Большое значение придается созданию дополнительных возможностей для российской молодежи получить востребованные специальности. Демонстрационный экзамен по стандартам "Ворлдскиллс" с 2017 года прошли более 93 тысяч человек; а в составе государственной аттестации его сдали 5,4 тысячи студентов, завершающих обучение по 22 профессиям и пяти специальностям.
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для выпускников, а также независимую оценку выполнения заданий, в том числе экспертами из числа представителей предприятий.
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
23 августа, 15:20РИА Новости
Голикова рассказала о влиянии экзамена WorldSkills на зарплату
После демонстративного экзамена выпускникам вместе с дипломом выдается Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники с таким паспортом вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена. Это дает выпускникам дополнительные возможности для трудоустройства и существенно повышает уровень их будущих зарплат — в среднем на 40-60%.

Тут стоит напомнить, что престиж рабочих профессий в России стабильно повышается. При этом в целом ряде направлений спрос на квалифицированные рабочие кадры значительно опережает предложение. Тренд очевиден: для молодых профессионалов он означает широкие перспективы, а системе профессиональной подготовки — бурный рост и востребованность.

По линии ранней профориентации молодых людей в нашей стране реализуется проект "Билет в будущее", который использует практики "Ворлдскиллс". На сегодняшний день по итогам участия в проекте рекомендации по построению индивидуального учебного плана по выбранным компетенциям получили более 118 тысяч школьников. Мы ожидаем, что к концу текущего года такие рекомендации будут даны еще 200 тысячам российских школьников.
Происходящие процессы ясно свидетельствуют: взаимодействие российских органов власти и образовательной системы со структурами движения "Ворлдскиллс" развиваются плодотворно.
Компетенция Мобильная робототехника во время мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани
24 августа, 12:30РИА Новости
Роструд обратил внимание на востребованность участников Worldskills
Думаю, что совместные проекты со временем будут приобретать все больший масштаб, будут появляться новые точки взаимодействия. А результаты сотрудничества сыграют большую роль в достижении нашей страной национальных целей развития.
Стоит помнить: будущее в конечном счете всегда является результатом труда. И чем более это квалифицированный и осознанный труд — тем выше "качество будущего". Судьба России середины XXI века находится в буквальном смысле в руках сегодняшней молодежи, и государство на деле доказывает, что оно это понимает.
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Правительство онлайнНавигатор абитуриентаСН_ОбразованиеWorld SkillsТатьяна ГоликоваРоссияКазаньОбщество
Популярные комментарии
Зарплаты рабочих в 20 000 ну оооочень престижно. Жаль сюда невозможно фото "Требуются" прикрепить. Клинцовский автокрановый завод: токари 25 т.р. , фрезеровщики 20 т.р.,оператор станков с чпу-25 т.р., маляр 25 т.р.,, штамповщик, сверловщик 20 т.р., слесарь по вентиляции 16 т.р.. От таких огромных зарпалат молодёшь наверное рванёт в ПТУ учится :-))
28 августа, 08:20
nniknikza
403810139
МРОТ : Швейцария 3400 долларов, Германия 1870 долларов, Гондурас 340 долларов, распил федерация 170 долларов, Украина 166, Кения 160.
28 августа, 08:35
Вася Кремлеботов
131311912
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