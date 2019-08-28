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РИА Новости

Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате

07:37 28.08.2019 (обновлено: 11:15 28.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-24 (вверху) и "Ансат-У" выполняют демонстрационный полет
Вертолеты Ми-24 (вверху) и Ансат-У выполняют демонстрационный полет
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вертолеты Ми-24 (вверху) и "Ансат-У" выполняют демонстрационный полет
АЛМА-АТА, 28 авг – РИА Новости. Крупноузловую сборку вертолетов семейства Ми гражданского назначения планируется начать на авиаремонтном заводе №405 в Алма-Ате с 2020 года, соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Романа Скляра с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.
Встреча состоялась 27 августа в рамках 14-го международного авиационно-космического салона "МАКС-2019" в Жуковском. По данным пресс-службы, в ходе переговоров министры обсудили ход реализации совместных документов, подписанных 3 апреля 2019 года в рамках визита президента Казахстана в Россию.
"В ходе встречи достигнута договоренность о начале крупноузловой сборки с 2020 года вертолетов семейства "Ми" гражданского назначения на базе Алматинского авиаремонтного завода №405. Кроме того, в области самолетостроения дан старт реализации новых проектов, предусматривающих максимальную кооперацию казахстанских и российских предприятий", - отмечается в сообщении.
Согласно пресс-релизу, особый акцент был сделан на интеграцию продукции казахстанских предприятий в производственную цепочку по сборке авиабортов, выпускаемых в России.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, предусматривающих развитие промышленной кооперации и реализацию двусторонних проектов, в том числе на базе существующих и новых производств на территории Казахстана.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
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