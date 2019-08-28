Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 28 авг – РИА Новости. Крупноузловую сборку вертолетов семейства Ми гражданского назначения планируется начать на авиаремонтном заводе №405 в Алма-Ате с 2020 года, соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Романа Скляра с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.

Встреча состоялась 27 августа в рамках 14-го международного авиационно-космического салона "МАКС-2019" в Жуковском. По данным пресс-службы, в ходе переговоров министры обсудили ход реализации совместных документов, подписанных 3 апреля 2019 года в рамках визита президента Казахстана в Россию.

"В ходе встречи достигнута договоренность о начале крупноузловой сборки с 2020 года вертолетов семейства "Ми" гражданского назначения на базе Алматинского авиаремонтного завода №405. Кроме того, в области самолетостроения дан старт реализации новых проектов, предусматривающих максимальную кооперацию казахстанских и российских предприятий", - отмечается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, особый акцент был сделан на интеграцию продукции казахстанских предприятий в производственную цепочку по сборке авиабортов, выпускаемых в России.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, предусматривающих развитие промышленной кооперации и реализацию двусторонних проектов, в том числе на базе существующих и новых производств на территории Казахстана.