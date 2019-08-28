Коломойский назвал условие, при котором Зеленскому скажут "до свидания"

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" рассказал, в каком случае президента Владимира Зеленского не станут избирать на второй срок.

По словам бизнесмена, показатель эффективности (KPI) Зеленского надо измерять тем, сколько граждан вернется на Украину из-за рубежа.

"Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов, значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн (нем. до свидания. – прим. ред.)", - заявил олигарх.

На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал. Олигарх является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.