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РИА Новости

Коломойский назвал условие, при котором Зеленскому скажут "до свидания"

05:16 28.08.2019 (обновлено: 05:25 28.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" рассказал, в каком случае президента Владимира Зеленского не станут избирать на второй срок.
По словам бизнесмена, показатель эффективности (KPI) Зеленского надо измерять тем, сколько граждан вернется на Украину из-за рубежа.
Игорь Коломойский
6 августа, 18:42РИА Новости
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
"Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов, значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн (нем. до свидания. – прим. ред.)", - заявил олигарх.
На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал. Олигарх является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.
В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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Популярные комментарии
Украина сама боится вернуть Донбасс на Украину. Ведь тогда измениться электорат который выберет уже не Зелю и голосовать будет уже по другому. И законы он не сможет по указке запада принимать нужные.
28 августа, 08:01
Марина Резник
2020000
Что это Беня заговорил по-немецки? Запугивает Зе?
28 августа, 06:53
Naum Vygodsky
1151001
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