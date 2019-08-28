В Хабаровском крае подтопило паводком более 60 жилых домов

ХАБАРОВСК, 28 авг - РИА Новости. Количество жилых домов, подтопленных паводком в Хабаровском крае, за сутки увеличилось с 53 до 61, сообщает региональный главк МЧС в среду.

"На утро 28 августа, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в 8 муниципальных образованиях находятся 53 населенных пункта. Из них в 36 населённых пунктах в настоящее время отмечается подтопление 61 частного жилого дома с населением 161 человек и 447 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Комсомольске-на-Амуре в результате повышения уровня воды в реке Амур подтоплены 19 жилых домов, 33 приусадебных участка в микрорайонах Малая Хапсоль и Хорпинский. Из зоны подтопления в пункт временного размещения на базе дома молодежи в Комсомольске переселено 23 человека, из них девять детей.

Сообщается также, что в Хабаровском районе, где в четырех селах подтоплен 31 дом, в пункт временного размещения на базе школы переселен один человек. Всего в крае к приёму людей подготовлены 16 пунктов вместимостью 657 человек. В настоящее время работают только два из них. Там организовано горячее питание, есть предметы первой необходимости.

По информации Дальневосточного Гидрометцентра, уровень Амура у Хабаровска на утро среды составлял 633 сантиметра, прибавив за сутки 7 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре - 686 сантиметров, за сутки он вырос на 13 сантиметров. Опасными для Хабаровска считаются уровень с 600 сантимтеров, для Комсомольска - 650 сантиметров. В течение двух суток существенного изменения уровня воды в у Хабаровска не ожидается. У Комсомольска подъем продолжится.