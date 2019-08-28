СМИ: Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Магистр телеигры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.
Утверждается, что инцидент произошел в центре города на перекрестке Невского и Владимирского проспектов. На снимке, опубликованном в соцсетях, видно, что ДТП случилось на пешеходном переходе.
По предварительной информации, велосипедист не получил серьезных травм, виновника аварии установит ГИБДД.
Сам Друзь отказался раскрывать подробности случившегося. Так, в интервью Пятому каналу он заявил, что с ним все в порядке. При этом в разговоре с корреспондентом "АиФ-Петербург" магистр "Что? Где? Когда?" отметил, что "это не авария".
"Нет-нет, никаких комментариев. Ничего не произошло. Все хорошо. Все довольны. Все пляшут и поют", — рассказал Друзь в беседе с РЕН ТВ.
Александр Друзь — советский и российский участник телевизионных интеллектуальных игр. Магистр игры "Что? Где? Когда?" , обладатель приза "Бриллиантовая сова", а также шестикратный обладатель приза "Хрустальная сова".