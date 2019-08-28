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РИА Новости

Посольство ответило на слова американского сенатора о "самоизоляции" России

03:00 28.08.2019 (обновлено: 15:41 28.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Посольство России в США посоветовало американским конгрессменам заняться развитием межпарламентских связей со своими коллегами из России и других стран.
Ранее американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи заявили, что им отказали во въезде в Россию. При этом Мерфи выразил мнение, что тем самым "российские власти продолжают изолировать свою страну".
Андрей Климов
27 августа, 21:54РИА Новости
В Совфеде обвинили американских сенаторов в самопиаре
В российском посольстве предложили сенаторам принять в Капитолии своих коллег из Совета Федерации.

"Что касается глупости о том, что "Россия изолирует себя", <...> то наиболее адекватный ответ на это можно найти на карте, изображающей членов Межпарламентского союза — старейшего форума законодателей, который на сегодня объединяет представителей из более чем 179 стран", — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

В качестве иллюстрации к сообщению приложена карта мира, на которой видно, что почти все страны, кроме США и еще нескольких небольших государств, не входят в данный союз. "Американская исключительность или самоизоляция?" — гласит подпись.
Чужие здесь не ходят
Вчера, 15:40РИА Новости
Чужие здесь не ходят
Джонсон и Мерфи утверждали, что планировали приехать в Россию в составе делегации конгресса, но им не дали визы. В российском посольстве рассказали, что к ним за разрешением на въезд не обращались. В свою очередь, в МИД отметили, что сенатор Джонсон находится в "стоп-листе" и знает об этом, а заявления об отказе в визе там назвали манипуляцией.
Американский сенатор Рон Джонсон
27 августа, 15:01Акценты
Фейк ньюс на высоком уровне. Зачем сенатор Джонсон солгал о российской визеРоссийские парламентарии и эксперты считают, что объяснить скандальную реакцию американского законодателя на отказ во въезде в РФ довольно просто.
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Крис Мерфи (сенатор США)Совет Федерации РФРоссияСШАВ мире
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