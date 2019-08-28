Посольство ответило на слова американского сенатора о "самоизоляции" России

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Посольство России в США посоветовало американским конгрессменам заняться развитием межпарламентских связей со своими коллегами из России и других стран.

Ранее американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи заявили, что им отказали во въезде в Россию. При этом Мерфи выразил мнение, что тем самым "российские власти продолжают изолировать свою страну".

В российском посольстве предложили сенаторам принять в Капитолии своих коллег из Совета Федерации.

"Что касается глупости о том, что "Россия изолирует себя", <...> то наиболее адекватный ответ на это можно найти на карте, изображающей членов Межпарламентского союза — старейшего форума законодателей, который на сегодня объединяет представителей из более чем 179 стран", — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

В качестве иллюстрации к сообщению приложена карта мира, на которой видно, что почти все страны, кроме США и еще нескольких небольших государств, не входят в данный союз. "Американская исключительность или самоизоляция?" — гласит подпись.

Everything we’ve previously said about @SenRonJohnson’s statement can be fully applied to @ChrisMurphyCT’s words. If U.S. legislators favored development of equal inter-parliamentary dialogue with @Russia, they would have long hosted their 🇷🇺colleagues on the Capitol Hill: https://t.co/CVoNKjLRX6 pic.twitter.com/Kn67ALQd2S — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) August 27, 2019