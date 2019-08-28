Посольство ответило на слова американского сенатора о "самоизоляции" России

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Посольство России в США посоветовало американским конгрессменам заняться развитием межпарламентских связей со своими коллегами из России и других стран.
Ранее американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи заявили, что им отказали во въезде в Россию. При этом Мерфи выразил мнение, что тем самым "российские власти продолжают изолировать свою страну".
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В российском посольстве предложили сенаторам принять в Капитолии своих коллег из Совета Федерации.
"Что касается глупости о том, что "Россия изолирует себя", <...> то наиболее адекватный ответ на это можно найти на карте, изображающей членов Межпарламентского союза — старейшего форума законодателей, который на сегодня объединяет представителей из более чем 179 стран", — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.
В качестве иллюстрации к сообщению приложена карта мира, на которой видно, что почти все страны, кроме США и еще нескольких небольших государств, не входят в данный союз. "Американская исключительность или самоизоляция?" — гласит подпись.
Everything we’ve previously said about @SenRonJohnson’s statement can be fully applied to @ChrisMurphyCT’s words. If U.S. legislators favored development of equal inter-parliamentary dialogue with @Russia, they would have long hosted their 🇷🇺colleagues on the Capitol Hill: https://t.co/CVoNKjLRX6 pic.twitter.com/Kn67ALQd2S— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) August 27, 2019
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Джонсон и Мерфи утверждали, что планировали приехать в Россию в составе делегации конгресса, но им не дали визы. В российском посольстве рассказали, что к ним за разрешением на въезд не обращались. В свою очередь, в МИД отметили, что сенатор Джонсон находится в "стоп-листе" и знает об этом, а заявления об отказе в визе там назвали манипуляцией.