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РИА Новости

В Раде заявили, что "Укроборонпром" не смог заместить 40% деталей из России

00:24 28.08.2019 (обновлено: 04:41 28.08.2019)
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© Фото : ukroboronprom.com.uaЦех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром"
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
© Фото : ukroboronprom.com.ua
Цех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром". Архивное фото
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Государственный концерн "Укроборонпром" заместил импорт деталей из России лишь на 60%, заявила Анна Коваленко, избранная депутатом Верховной рады Украины по списку пропрезидентской партии "Слуга народа".

"В системе ОПК есть много коррупционных рисков. Мы должны их уменьшить и восстановить доверие к предприятиям. Например, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из РФ. Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену", - сказала Коваленко в интервью интернет-изданию "Левый берег".

По ее мнение, нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах. Депутат добавила, что на вооружении украинских вооруженных сил до сих пор находится большое количество техники, производимой в России.
"Заменить ее на западные образцы пока не позволяет госбюджет - это дорого. Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения", - сказала Коваленко.
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