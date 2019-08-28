В Раде заявили, что "Укроборонпром" не смог заместить 40% деталей из России

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Государственный концерн "Укроборонпром" заместил импорт деталей из России лишь на 60%, заявила Анна Коваленко, избранная депутатом Верховной рады Украины по списку пропрезидентской партии "Слуга народа".
"В системе ОПК есть много коррупционных рисков. Мы должны их уменьшить и восстановить доверие к предприятиям. Например, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из РФ. Сегодня "Укроборонпром" решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену", - сказала Коваленко в интервью интернет-изданию "Левый берег".
По ее мнение, нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах. Депутат добавила, что на вооружении украинских вооруженных сил до сих пор находится большое количество техники, производимой в России.
"Заменить ее на западные образцы пока не позволяет госбюджет - это дорого. Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения", - сказала Коваленко.