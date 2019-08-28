В России разработали нормы поведения учителей

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство просвещения России разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе в данном кодексе прописано о поведении учителей в интернете, сообщила пресс-служба ведомства.

Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования подготовили и направили в регионы соответствующие рекомендации по регулированию вопросов профессиональной этики педагогов. Примерное положение уточняет устаревший кодекс и содержит детализированное описание этических норм для педагогов, а также закрепляет их право на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, возникших по факту нарушения норм профессиональной этики.

"Особое внимание Минпросвещения России и Профсоюз обращают на необходимость разъяснения и соблюдения участниками образовательного процесса положений Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени", - подчеркнули в Минпросвещения.

Кроме того, при разработке отраслевых соглашений и локальных нормативных актов органам исполнительной власти субъектов федерации и региональным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, предлагается руководствоваться указанным положением.

В одном из пунктов кодекса, текст которого предоставлен пресс-службой ведомства, говорится, что педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны воздерживаться от размещения в интернете, в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей.

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