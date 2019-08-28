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РИА Новости

В России разработали нормы поведения учителей

00:19 28.08.2019 (обновлено: 08:57 28.08.2019)
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© Depositphotos / cendecedНоутбук
Ноутбук
© Depositphotos / cendeced
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство просвещения России разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе в данном кодексе прописано о поведении учителей в интернете, сообщила пресс-служба ведомства.
Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования подготовили и направили в регионы соответствующие рекомендации по регулированию вопросов профессиональной этики педагогов. Примерное положение уточняет устаревший кодекс и содержит детализированное описание этических норм для педагогов, а также закрепляет их право на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, возникших по факту нарушения норм профессиональной этики.
"Особое внимание Минпросвещения России и Профсоюз обращают на необходимость разъяснения и соблюдения участниками образовательного процесса положений Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени", - подчеркнули в Минпросвещения.
Ноутбук
8 мая, 13:26Навигатор абитуриента
Эксперт: нормы ведения соцсетей могут влиять на выбор профессии учителя
Кроме того, при разработке отраслевых соглашений и локальных нормативных актов органам исполнительной власти субъектов федерации и региональным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, предлагается руководствоваться указанным положением.
В одном из пунктов кодекса, текст которого предоставлен пресс-службой ведомства, говорится, что педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны воздерживаться от размещения в интернете, в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей.
Ранее школьная учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, много лет занимающаяся зимним плаванием, решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных в ее социальных сетях снимках учитель стоит в закрытом спортивном купальнике и легком платье. Фото не понравились матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Несмотря на поддержку многих других родителей и СМИ, женщину вынудили уволиться.
В конце марта российские учителя решили поддержать коллегу Кувшинникову флешмобом: педагоги выкладывали в интернет похожие снимки, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди. Позже в Минпросвещения заявили, что ведомство вместе с экспертами может к началу нового учебного года разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Офис российской интернет-компании Яндекс
27 августа, 09:13РИА Новости
Учителя в Москве смогут задавать домашние задания через "Яндекс.Учебник"
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинпросвещенияРоссияОбщество
Популярные комментарии
А для чиновников, когда разработают?
28 августа, 06:33
mmetsavaim
4422001
Ну слава тебе, Господи! Наконец-то...как долго мы все ждали этого дня! Боролись за него. Ибо нет ничего важнее для учителя, как показать всему миру свои прелести! Пусть для начала и в купальнике...
28 августа, 05:05
Nikki 56
41000032
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