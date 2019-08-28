Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T11:09Z
https://ria.ru/20190828/1557956257.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155794/56/1557945649_0:136:1280:856_1036x0_80_0_0_981cd3a1266675b00b37c97f5ea59a4e.jpg
РИА Новости

Солнце, десантный тренажер и Су-57. Чем запомнился первый день МАКС-2019

08:00 28.08.2019 (обновлено: 11:09 28.08.2019)
7604
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Многофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Восемьсот двадцать семь компаний со всего мира, более 80 мероприятий деловой программы, воздушный показ 92 самолетов и вертолетов, 161 летательный аппарат на статической экспозиции — вчера в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2019. До четверга включительно на форуме — бизнес-мероприятия и деловые встречи, а с пятницы по воскресенье МАКС смогут посетить все желающие. Посмотреть в этом году есть на что. О самом интересном в первый день Международного авиакосмического салона — в материале РИА Новости.

Новинки форума

С погодой посетителям МАКС-2019 повезло — с утра над аэродромом ЛИИ имени Громова ясное небо с редкими облаками. На площадке авиасалона — аншлаг. Несмотря на то что первые дни МАКС-2019 отведены деловой программе, вокруг много посетителей с детьми. По вполне понятным причинам особым интересом гостей форума пользуется гвоздь программы — новейший истребитель пятого поколения Су-57 (бортовой номер 057 синий), впервые представленный на статической экспозиции. Но первыми к нему устремляются президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, торжественно открывшие МАКС-2019 в полдень. Главы государств внимательно осмотрели машину, заглянули в кокпит и пообщались с пилотом. Интерес Эрдогана к российскому самолету пятого поколения более чем понятен — не так давно США исключили Анкару из программы поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией зенитно-ракетных систем С-400 у Москвы.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Четверка собратьев Су-57 со статической экспозиции демонстрирует групповой и индивидуальный пилотаж в небе, исполняя сложнейшие фигуры. Вишенка на торте — посадка одного из истребителей, выпускающего тормозной парашют еще до касания шасси взлетно-посадочной полосы. Этот хитрый прием применяется, чтобы сократить пробег самолета по ВПП. А следом за "пятьдесят седьмыми" в небо поднимается еще один дебютант МАКС — перспективный среднемагистральный пассажирский МС-21-300, производство которого развернуто на Иркутском авиазаводе. Этот самолет способен доставить до 211 пассажиров на расстояние в шесть тысяч километров. МС-21 претендует на ту же коммерческую нишу, что Boeing 737MAX, Airbus A220 и Airbus A320neo.
Из других новинок, представленных на МАКС-2019, можно отметить полноразмерный макет кабины и салона российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, вертолет "Ансат" с салоном, изготовленным в стилистике бренда Aurus, первый серийный вертолет Ми-38 в VIP-комплектации, легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ и топливозаправщик Ил-78М-90А.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкспериментальный российский перспективный палубный истребитель Су-47, созданный в ОКБ имени Сухого. Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель СУ-47, созданный в ОКБ имени Сухого на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель Су-47, созданный в ОКБ имени Сухого. Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском

Уникальные беспилотники

В этом году на статической экспозиции представлены более 160 летательных аппаратов различного назначения. Здесь есть как серийные машины вроде истребителей Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-160, Су-34, так и экспериментальные, не пошедшие в серию. К ним относятся, например, прототипы истребителей пятого поколения Су-47 "Беркут" и МиГ-1.44. Боевые вертолеты представлены ударными Ми-24, Ми-28Н и Ка-52, в том числе и корабельной модификации Ка-52К "Катран". Есть и машины, заточенные под экспорт, — Ми-35М и Ми-28НЭ в непривычном для российской армейской авиации "цифровом" камуфляже.
Особое внимание на МАКС-2019 уделено беспилотникам. К новинкам относится, например, перспективный многоцелевой летательный аппарат тяжелого класса от компании "Кронштадт". Этот гигант с размахом крыла аж в 30 метров способен находиться в воздухе 40 часов, нести тонну полезной нагрузки и подниматься на высоту 12 километров. Он может выполнять мониторинг арктических регионов и морской экономической зоны, воздушное патрулирование больших территорий, экстренно доставлять грузы на значительное расстояние.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
27 августа, 15:40РИА Новости
Путин ответил на вопрос Эрдогана о покупке Су-57
А вот новейший российский ударный стелс-беспилотник С-70 "Охотник" на МАКС-2019 не показали, ограничившись демонстрацией макета. Впрочем, на модели можно рассмотреть любопытную деталь — плоское сопло реактивного двигателя, явно отличное от того, что Министерство обороны недавно показало в ролике с первым полетом этого БПЛА. Такое техническое решение позволяет сильно снизить заметность "Охотника". Очевидно, на макете С-70 представлен в законченном виде, с двигателем нового поколения.
Еще одна любопытная новинка в стане БПЛА — беспилотное воздушное судно вертолетного типа БВС ВТ 500 от АО "НПП "Радар ММС" с соосной схемой расположения несущих винтов, как у вертолетов КБ Камова. Он может поднять в воздух до 150 килограммов груза и способен решать широкий круг задач.
"Это универсальная платформа, — рассказал РИА Новости исполнительный директор АО "НПП "Радар ММС" Иван Анцев. — Наш беспилотник предназначен для ведения разведки, доставки грузов на большое расстояние, поисковых и спасательных работ. На борту есть место для дополнительного оборудования — радиолокационной и оптиколокационной станции, магнитометра и другого. В перспективе он сможет поднять в воздух и человека — это пригодится, например, при эвакуации пострадавшего с места аварии. Беспилотное воздушное судно способно находиться в воздухе четыре-пять часов".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПилоты у учебно-тренировочного самолета Як-152 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Пилоты у учебно-тренировочного самолета Як-152 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Пилоты у учебно-тренировочного самолета Як-152 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Широкую номенклатуру беспилотников в этом году представил Китай. Среди них новейший тяжелый ударный Wing Loong II, принятый на вооружение ВВС НОАК в ноябре 2018-го. Он способен нести до 12 ракет "воздух — поверхность". Этот дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен подниматься на девять километров, находиться в воздухе до 32 часов и разгоняться до 320 километров в час.

Тренажер для десанта

В крытых павильонах авиасалона МАКС-2019 представлены макеты различных летательных аппаратов, элементы бортового радиоэлектронного оборудования, экипировка летчиков и многое другое. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" на своем стенде демонстрирует выставочные образцы всех авиационных средств воздушного поражения, стоящих на вооружении российских боевых самолетов — от ракет "воздух — воздух" до корректируемых авиабомб. Корпорация "Вымпел" представила свои новые проекты — "Национальную систему контроля космического пространства", "Локальную навигационную систему", "Систему обнаружения космической радиолокационной разведки" и "Систему излучения интеллектуальных помех космическим аппаратам радиолокационной разведки".
Скафандр Сокол-М, представленный на МАКС-2019
27 августа, 14:45РИА Новости
На МАКС-2019 показали новый российский скафандр "Сокол-М"
Особняком стоит стенд АО "Северный пресс", демонстрирующего на МАКСе тренажер для парашютистов "Кудесник", разработанный предприятием совместно с Рязанским гвардейским высшим воздушно-десантным командным училищем. Изначально он был создан для подготовки десантников, но АО "Северный пресс" выпустило гражданскую версию, которую может опробовать на себе любой желающий. Порцию адреналина обеспечивает шлем виртуальной реальности и динамическая поворотная платформа, которая крутит "парашютиста" во всех плоскостях, имитируя все этапы прыжка — от отделения от самолета и свободного падения до приземления. А мощные вентиляторы, дующие в лицо, воспроизводят набегающие потоки воздуха.
"Имитация прыжка — полная, — расскзала РИА Новости инженер-конструктор АО "Северный пресс" Ольга Зарецкая. — И это не просто аттракцион. Наш тренажер позволяет отработать различные нештатные ситуации, которые могут произойти с парашютистом в воздухе. Здесь можно потренироваться менять свое положение по крену и тангажу, правильно группироваться в воздухе во время свободного падения, заходить на посадку против ветра и многое другое".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском

Высший пилотаж

Но главная изюминка авиасалона МАКС-2019 — выступления групп высшего пилотажа, которые будут проходить все дни форума. Посетители станут свидетелями красочного шоу в исполнении групп "Стрижи", "Русские Витязи", "Соколы России", Baltic Bees, "Русь", "Колибри", ANBO и "Первый полет". Посетителям авиасалона также представится возможность ознакомиться с советскими истребителями И-15бис, И-153 "Чайка", МиГ-3, МиГ-15 и штурмовиком Ил-2.
Любителей авиатехники прошлых лет ждет приятный сюрприз — самолет Ил-2 можно будет увидеть не только на земле, но и в небе. Кроме того, в программе демонстрационных полетов заявлены МиГ-3 и МиГ-15.
11521313
Обсудить 4
Авиасалон МАКСBoeing 737МиГ-29Су-35Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияБезопасность
Рекомендуем
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
РИА
Новости
Корабль измерительного комплекса Маршал Крылов
Флот контроля. Россия из океана сможет отслеживать пуски американских ракет
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России создадут "принципиально новый" вертолет
Лента
новостей
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
"Большая семерка" боится Путина
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СМИ: Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
"Едем домой". Почему суд в Киеве наконец-то отпустил Кирилла Вышинского
Российский многофункциональный истребитель Су-35С на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Москва и Анкара обсуждают поставку российских истребителей
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Здание парламента Великобритании в Лондоне. 28 августа 2019
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство ответило на слова американского сенатора о "самоизоляции" России
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
Раковые клетки
Несколько лет без рецидива. Российские врачи научились лечить рак кишечника
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019
На грани конфликта. Зачем Эрдоган срочно приехал к Путину
Пункт обмена валют
Три удара по рублю: что будет с курсом этой осенью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Во Флориде объявили режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан"
01:03Пригожин объяснил, чем Бузова и Волочкова отличаются от "настоящих звезд"
01:01Иностранцы задолжали 8,5 млрд рублей за нарушения при временном ввозе машин
00:53В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:45Зеленский обсудил с Меркель встречу "нормандской четверки"
00:43Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал о предпочтениях публики на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
Лента новостейМолния