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РИА Новости

Венецианский международный кинофестиваль

01:09 28.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКрылатый лев - главный символ 68-го Венецианского международного кинофестиваля
Крылатый лев - главный символ 68-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Венецианский кинофестиваль(Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia) – старейший в мире международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в Венеции на острове Лидо в Италии в конце августа - начале сентября.
Венецианский международный кинофестиваль впервые был проведен с 6 по 21 августа 1932 года как выставка кинематографического искусства (Esposizione d'Arte), которая была частью Венецианской биеннале.
Первый кинофестиваль прошел на террасе отеля "Эксцельсиор" (Excelsior) на острове Лидо. Фильм Рубена Мамуляна "Доктор Джекилл и мистер Хайд" стал первым фестивальным кинопоказом. Всего в этот год было принято 10 заявок из разных стран – Франции, СССР, Германии, США и др. В конкурсную программу было принято 29 полнометражных и 11 короткометражных фильмов. Параллельно торжественному открытию смотра в городе проходил карнавал. В завершении фестиваля Бенито Муссолини и назначенному им директору кинофестиваля искусствоведу и коллекционеру Антонио Мариони не понравились решения, принятые жюри. В списках награжденных не было ни одного итальянского фильма. В результате призы никому не вручались, вместо них были выданы свидетельства об участии в кинофестивале.
В 1934 году во втором фестивале приняли участие 19 стран. Награда – Кубок Муссолини (Coppa Mussolini) – вручалась за лучший зарубежный фильм и лучший итальянский фильм. Премию за лучший иностранный фильм получила лента Роберта Флаэрти "Человек с острова Аран".
С 1935 года фестиваль стал ежегодным событием, увеличилось количество фильмов и стран-участниц. Лучшему актеру и лучшей актрисе стали вручать Кубок Вольпи (Coppa Volpi), названный в честь одного из основателей фестиваля графа Джузеппе Вольпи.
В 1936 году впервые было назначено международное жюри, в 1937 году был открыт Дворец кино (Palazzo del Cinema), в котором с тех пор проходит Венецианский фестиваль.
В 1943-1945 годах кинофестиваль не проводился, он был возобновлен в 1946 году.
С 1949 года главным призом кинофестиваля стал "Золотой лев святого Марка" (Golden Lion of San Marco), впоследствии получивший название "Золотой лев" (Leone d'oro).
В 1969-1979 годах фестиваль был внеконкурсным – в этот период лишь отдельные фильмы отмечались наградами.
С 1980-х годов в рамках Венецианского кинофестиваля начали организовывать конкурсы полнометражных, короткометражных, детских и документальных фильмов.
Лауреатами главного приза Венецианского фестиваля становились такие фильмы, как "Гамлет" (Hamlet, 1948) режиссера Лоренса Оливье, "Расемон" (Rashômon, 1951) Акиры Куросавы, "В прошлом году в Мариенбаде" (L'année dernière à Marienbad, 1961) Алена Рене, "Иваново детство" (1962) Андрея Тарковского, "Красная пустыня" (Il deserto rosso, 1964) Микеланджело Антониони, "Имя Кармен" (Prénom Carmen, 1983) Жана Люка Годара, "Урга" (1991) Никиты Михалкова, "Три цвета: синий" (Trois couleurs: Bleu, 1993) Кшиштофа Кеслевского, "Возвращение" (2003) Андрея Звягинцева.
В 2019 году программа 76-го Венецианского фестиваля состоит из основного конкурса, секции независимого и параллельного кино и кинорынка.
Основная программа включает в себя главный конкурс, программу "Горизонты" (Orizzonti), внеконкурсный показ, "Венецианскую классику", программы Sconfini и "Венеция виртуальной реальности".
В главном конкурсе участвуют не более 20 художественных картин. Все представленные работы должны созданы не ранее 8 сентября 2018 года, и не должны были быть представлены в любой другой форме и продолжительности. Работы, уже представленные на конкурсе или вне конкурса на других международных мероприятиях, а также работы, распространяемые через Интернет, исключаются из отбора.
Внеконкурсный показ включает не более 18 фильмов. В него входят мировые премьеры текущего года и фильмы-лауреаты фестивалей прошлых лет.
В международном конкурсе "Горизонты" принимают участие не более 18 фильмов, представляющих новые тенденции мирового кинематографа, дебютные фильмы, отмеченные яркостью киноязыка, выразительной жанровостью и в целом, творческой оригинальностью.
В разделе "Венецианская классика" представлены восстановленные за текущий год фильмы, ставшие классикой кинематографа.
В конкурсе Sconfini участвуют не более 10 работ различных жанров. Это могут быть артхаусные, экспериментальные фильмы, сериалы и кроссоверы. К конкурсу допускаются только мировые премьеры.
В секции "Венеция виртуальной реальности" принимают участие не более 30 работ VR Immersive Stories любой длины и любого формата.
В основном конкурсе международное жюри из девяти известных представителей киноискусства присуждает призы:
– "Золотой лев" за лучший фильм, главная награда Венецианского кинофестиваля;
– "Серебряный лев" – премия Большого жюри;
– "Серебряный лев" за лучшую режиссуру;
– "Кубок Вольпи" (Coppa Volpi) за лучшую мужскую роль;
– "Кубок Вольпи" (Coppa Volpi) за лучшую женскую роль;
– Премия за лучший сценарий;
– Премия "Марчелло Мастроянни" (Marcello Mastroianni) лучшему молодому актеру или актрисе;
– Специальный приз жюри.
В состав жюри программы "Горизонты" входят семь человек – профессионалов в области кино и культуры. Награды вручаются в следующих номинациях: премия Orizzonti за лучший фильм программы; премия Orizzonti за лучшую режиссуру; специальный приз жюри Orizzonti; премия Orizzonti лучшему актеру и актрисе; премия Orizzonti за лучший сценарий; премия Orizzonti за лучший короткометражный фильм.
В программе "Венецианская классика" вручается приз за лучший отреставрированный фильм, также может быть отмечен и лучший документальный фильм, посвященный кинематографу.
На Венецианском кинофестивале вручается Премия Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебютный фильм. Номинантом может быть любая дебютная картина, участвующая в различных конкурсах фестиваля.
В программе "Венеция виртуальной реальности " международное жюри из трех человек присуждает призы за лучшее произведение VR Immersive Story, за достижения в области VR для интерактивного контента, за лучший сюжет VR для линейного контента.
За достижения в мировом кинематографе на фестивале предусмотрены два "Золотых льва", которые вручаются режиссеру (или другому кинематографисту) и актеру (актрисе).
В 2018 году судьбу фильмов решало жюри под председательством мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, который в 2017 году взял "Золотого льва" с фильмом "Форма воды".
Лучшим фильмом 75-го Венецианского кинофестиваля стала картина "Рома" (Roma) мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.
Лучшим режиссером, по мнению жюри, стал француз Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс" (The Sisters Brothers). Премию Большого жюри вручили греческому режиссеру Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворитка" (The Favourite). Лучшими актером стал Уиллем Дефо за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности" (At Eternity's Gate), а актрисой – Оливия Колман, сыгравшая в фильме "Фаворитка".
Приз за лучший сценарий получили братья Коэн за картину "Баллада Бастера Скраггса" (The Ballad of Buster Scruggs), специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля достался австралийской женщине-режиссеру Дженнифер Кент за фильм "Соловей" (The Nightingale), премии имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют был удостоен актер Байкали Ганамбарр за роль в этом же фильме.
В секции "Горизонты" лучшей актрисой стала Наталья Кудряшова за роль в единственном представленном на фестивале российском фильме "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.
Награду секции за лучшую короткометражную ленту завоевал фильм "Подарок" (Kado) режиссера Адитья Ахмада, за лучший сценарий – картина "Джинпа" (Jinpa) китайского режиссера Пемы Цедена. Лучшим актером стал израильтянин Каис Насеф за роль в фильме "Тель Авив в огне" (Tel Aviv on Fire). Лучшим режиссером стал казах Емир Байгазин с картиной "Река" (Ozen (The River)), приз жюри получил "Анонс"( Anons (The Announcement)) турецкого режиссера Махмута Фазиля Коскуна, а победителем стала картина "Манта Рэй" (Kraben Rahu (Manta Ray)) таиландца Путтифонга Ароонпхенга.
Призом за лучший отреставрированный фильм в конкурсе "Венецианская классика" была отмечена кинолента "Ночь святого Лоренцо" (La notte di San Lorenzo,1982) итальянских режиссеров Паоло и Витторио Тавиани.
"Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф был вручен британской актрисе Ванессе Редгрейв и канадскому кинорежиссеру Дэвиду Кроненбергу, снявшему такие хорроры, как "Муха" (The Fly, 1986), "Экзистенция" (eXistenZ, 1999) и "Паук" (Spider, 2002).
В 2019 году 76-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября. Жюри основного конкурса возглавит режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель. В программе "Венецианская классика" будет показана отреставрированная версия драмы "Калина красная" (1973) режиссера Василия Шукшина.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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