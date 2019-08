Венецианский международный кинофестиваль

С 1949 года главным призом кинофестиваля стал "Золотой лев святого Марка" (Golden Lion of San Marco), впоследствии получивший название "Золотой лев" ( Leone d'oro ).

Лучшим режиссером, по мнению жюри, стал француз Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс" (The Sisters Brothers). Премию Большого жюри вручили греческому режиссеру Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворитка" (The Favourite). Лучшими актером стал Уиллем Дефо за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности" (At Eternity's Gate), а актрисой – Оливия Колман, сыгравшая в фильме "Фаворитка".