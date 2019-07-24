Фильм Шукшина "Калина красная" покажут на Венецианском кинофестивале

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Отреставрированную версию драмы "Калина красная" режиссера Василия Шукшина покажут в программе классики на 76-м Венецианском кинофестивале, сообщает пресс-служба смотра.

"Программа классического кино на Венецианском кинофестивале с 2012 года включает показы лучших отреставрированных картин классического кинематографа со всего мира", - говорится в сообщении.

Гости Венецианского кинофестиваля в этом году увидят фильм "Калина красная" Василия Шукшина 1973 года. Роли в нем исполнили сам Шукшин и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

Также в программу включили картины Бернардо Бертолуччи, Луиса Бунюэля, Дэвида Кроненберга, Мартина Скорсезе.