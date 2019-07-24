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РИА Новости
Культура

Фильм Шукшина "Калина красная" покажут на Венецианском кинофестивале

Вчера, 15:55
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© Мосфильм (1974)Кадр из фильма "Калина красная"
Кадр из фильма Калина красная
© Мосфильм (1974)
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Отреставрированную версию драмы "Калина красная" режиссера Василия Шукшина покажут в программе классики на 76-м Венецианском кинофестивале, сообщает пресс-служба смотра.
"Программа классического кино на Венецианском кинофестивале с 2012 года включает показы лучших отреставрированных картин классического кинематографа со всего мира", - говорится в сообщении.
Гости Венецианского кинофестиваля в этом году увидят фильм "Калина красная" Василия Шукшина 1973 года. Роли в нем исполнили сам Шукшин и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина.
Также в программу включили картины Бернардо Бертолуччи, Луиса Бунюэля, Дэвида Кроненберга, Мартина Скорсезе.
В этом году исполняется 90 лет со дня рождения режиссера, актера и литератора Василия Шукшина. Он умер в 1974 году.
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
18 июля, 14:49
Венецианский кинофестиваль откроется фильмом "Правда" с Катрин Денев
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КультураКино и сериалыНовости культурыБернардо БертолуччиВасилий ШукшинМартин Скорсезе
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