Режиссер Лукресия Мартель возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Председателем жюри 76-го Венецианского кинофестиваля станет режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель, . Председателем жюри 76-го Венецианского кинофестиваля станет режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель, сообщает Le Figaro.

Лукресия Мартель - аргентинский режиссер сняла четыре фильма, два из которых – "Женщина без головы" (2008) и "Зама" (2017) номинировались на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля.

"Для меня честь, ответственность и удовольствие участвовать в этом празднике кино", - отметила Мартель.

В 2008 году режиссер уже входила в жюри Венецианского фестиваля под председательством Вима Вендерса.

"Четыре полных метра и пачка короткометражек меньше, чем за двадцать лет сделали Лукресию Мартель самым заметным латиноамериканским режиссером и одним из важнейших мировых режиссеров", - отметил директор фестиваля Альберто Барбер.