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РИА Новости
Культура

Режиссер Лукресия Мартель возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

03:14
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CC BY-SA 2.0 / Ministerio de Cultura de la Nación Argentina / Аргентинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер Лукресия Мартель
Аргентинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер Лукресия Мартель
CC BY-SA 2.0 / Ministerio de Cultura de la Nación Argentina /
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Председателем жюри 76-го Венецианского кинофестиваля станет режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель, сообщает Le Figaro.
Лукресия Мартель - аргентинский режиссер сняла четыре фильма, два из которых – "Женщина без головы" (2008) и "Зама" (2017) номинировались на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля.
"Для меня честь, ответственность и удовольствие участвовать в этом празднике кино", - отметила Мартель.
В 2008 году режиссер уже входила в жюри Венецианского фестиваля под председательством Вима Вендерса.
"Четыре полных метра и пачка короткометражек меньше, чем за двадцать лет сделали Лукресию Мартель самым заметным латиноамериканским режиссером и одним из важнейших мировых режиссеров", - отметил директор фестиваля Альберто Барбер.
76-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.
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