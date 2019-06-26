Режиссер Лукресия Мартель возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Председателем жюри 76-го Венецианского кинофестиваля станет режиссер из Южной Америки Лукресия Мартель, сообщает Le Figaro.
Лукресия Мартель - аргентинский режиссер сняла четыре фильма, два из которых – "Женщина без головы" (2008) и "Зама" (2017) номинировались на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля.
"Для меня честь, ответственность и удовольствие участвовать в этом празднике кино", - отметила Мартель.
В 2008 году режиссер уже входила в жюри Венецианского фестиваля под председательством Вима Вендерса.
"Четыре полных метра и пачка короткометражек меньше, чем за двадцать лет сделали Лукресию Мартель самым заметным латиноамериканским режиссером и одним из важнейших мировых режиссеров", - отметил директор фестиваля Альберто Барбер.
76-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.
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