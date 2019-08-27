Российский дипломат назвал число боевиков ИГ* в Афганистане

Люди проходят мимо здания с выбитыми окнами на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. Архивное фото

Люди проходят мимо здания с выбитыми окнами на месте взрыва в Кабуле, Афганистан

ООН, 27 авг – РИА Новости. Костяк террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане составляет не менее четырех тысяч боевиков, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

"Игиловцы* предпринимают активные шаги по превращению Афганистана в плацдарм для дальнейшего проникновения в другие государства региона. Костяк террористической структуры составляет не менее четырех тысяч боевиков, сосредоточенных основном в провинциях Кунар и Нангархар", - сказал Кузьмин.

По его словам, кроме того, боевики ИГ* действуют в северных и восточных районах республики.

"Ведется активная вербовка среди молодежи, полевых командиров из местных и региональных террористических группировок, в том числе из движения талибов и "Хизб ут-Тахрир"*, а также прием боевиков из зон боевых действий на Ближнем Востоке", - отметил он.

"Наиболее опасная ситуация складывается в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном районах Афганистана, где численность игиловцев* составляет порядка 1,3 тысячи человек", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, лидеры ИГ* стремятся расширить присутствие на севере и востоке Афганистана за счет районов, традиционно подконтрольных движению талибов.