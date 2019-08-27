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РИА Новости

Российский дипломат назвал число боевиков ИГ* в Афганистане

23:21 27.08.2019
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© REUTERS / Omar SobhaniЛюди проходят мимо здания с выбитыми окнами на месте взрыва в Кабуле, Афганистан
Люди проходят мимо здания с выбитыми окнами на месте взрыва в Кабуле, Афганистан
© REUTERS / Omar Sobhani
Люди проходят мимо здания с выбитыми окнами на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. Архивное фото
ООН, 27 авг – РИА Новости. Костяк террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане составляет не менее четырех тысяч боевиков, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
"Игиловцы* предпринимают активные шаги по превращению Афганистана в плацдарм для дальнейшего проникновения в другие государства региона. Костяк террористической структуры составляет не менее четырех тысяч боевиков, сосредоточенных основном в провинциях Кунар и Нангархар", - сказал Кузьмин.
По его словам, кроме того, боевики ИГ* действуют в северных и восточных районах республики.
"Ведется активная вербовка среди молодежи, полевых командиров из местных и региональных террористических группировок, в том числе из движения талибов и "Хизб ут-Тахрир"*, а также прием боевиков из зон боевых действий на Ближнем Востоке", - отметил он.
Хан-Шейхун, Сирия
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Российский дипломат назвал количество боевиков ИГ* в Сирии
"Наиболее опасная ситуация складывается в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном районах Афганистана, где численность игиловцев* составляет порядка 1,3 тысячи человек", - подчеркнул он.
При этом, по его словам, лидеры ИГ* стремятся расширить присутствие на севере и востоке Афганистана за счет районов, традиционно подконтрольных движению талибов.
* Запрещенные в России террористические организации
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Исламское государствоСовет Безопасности ООНТуркменияАфганистанТаджикистанООНРоссияВ мире
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