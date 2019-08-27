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РИА Новости

Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете

22:31 27.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Идентификация пользователей в интернете позволит создать условия для пресечения противоправных деяний в сети и снизить их количество", - сказал сенатор.
По прогнозу специалистов, количество неправомерных действий в интернете будет только расти, отметил он.
"Именно поэтому для снижения уровня преступности в интернете необходимо прежде всего решить вопрос деанонимизации пользователей. Анонимность позволяет сегодня действовать безнаказанно. Только идентификация интернет-пользователей позволит решить данную проблему и повысить эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием сети", - подчеркнул Клишас.
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По его мнению, необходимость решения данного вопроса "представляется более актуальной, чем внесение дополнений (в законодательство - ред.) об идентификации сотрудников правоохранительных органов, личность которых может быть и так установлена".
Ранее сенатор, экс-омбудсмен Владимир Лукин внес в Госдуму проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах. Автор пишет, что проект разработан для обеспечения открытости и гласности деятельности правоохранителей.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФРоссияБезопасностьОбщество
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