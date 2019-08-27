Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

"Идентификация пользователей в интернете позволит создать условия для пресечения противоправных деяний в сети и снизить их количество", - сказал сенатор.

По прогнозу специалистов, количество неправомерных действий в интернете будет только расти, отметил он.

"Именно поэтому для снижения уровня преступности в интернете необходимо прежде всего решить вопрос деанонимизации пользователей. Анонимность позволяет сегодня действовать безнаказанно. Только идентификация интернет-пользователей позволит решить данную проблему и повысить эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием сети", - подчеркнул Клишас.

По его мнению, необходимость решения данного вопроса "представляется более актуальной, чем внесение дополнений (в законодательство - ред.) об идентификации сотрудников правоохранительных органов, личность которых может быть и так установлена".