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РИА Новости

Зеленский дал интервью о 100 днях президентства актеру из "Слуги народа"

20:57 27.08.2019 (обновлено: 20:59 27.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану по итогам 100 дней президентства.
"Господин президент Голобо… извините, Зеленский, это я, ваш бывший премьер-министр (роль Боклана в сериале - ред.). Уже скоро исполнится сто дней, как вы стали президентом Украины. За это время у украинцев появилось к вам очень много вопросов", - сказал Боклан, анонс транслируется в эфире телеканала "1+1".
Пресс-служба президента подтвердили, что интервью уже записано.
"Там будут задаваться вопросы, которые волновали общество", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель изданию "Украинская правда".
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На уточняющий вопрос об анонсированной еще в июне большой пресс-конференции Зеленского, она ответила, что пресс-конференция будет, но позже.
"Это не означает, что пресс-конференции не будет. Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности полноценно работать, мы ждем, пока заработает парламент, будут поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - отметила Мендель.
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