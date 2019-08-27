Зеленский дал интервью о 100 днях президентства актеру из "Слуги народа"

КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану по итогам 100 дней президентства.
"Господин президент Голобо… извините, Зеленский, это я, ваш бывший премьер-министр (роль Боклана в сериале - ред.). Уже скоро исполнится сто дней, как вы стали президентом Украины. За это время у украинцев появилось к вам очень много вопросов", - сказал Боклан, анонс транслируется в эфире телеканала "1+1".
Пресс-служба президента подтвердили, что интервью уже записано.
"Там будут задаваться вопросы, которые волновали общество", - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель изданию "Украинская правда".
На уточняющий вопрос об анонсированной еще в июне большой пресс-конференции Зеленского, она ответила, что пресс-конференция будет, но позже.
"Это не означает, что пресс-конференции не будет. Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности полноценно работать, мы ждем, пока заработает парламент, будут поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - отметила Мендель.
Вчера, 13:20РИА Новости100 дней Владимира Зеленского