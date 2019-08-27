Зеленский дал интервью о 100 днях президентства актеру из "Слуги народа"

"Люди в него еще верят". Что успел сделать Зеленский за первые сто дней

"Люди в него еще верят". Что успел сделать Зеленский за первые сто дней

На уточняющий вопрос об анонсированной еще в июне большой пресс-конференции Зеленского, она ответила, что пресс-конференция будет, но позже.

"Это не означает, что пресс-конференции не будет. Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности полноценно работать, мы ждем, пока заработает парламент, будут поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - отметила Мендель.