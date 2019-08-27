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РИА Новости

Эксперт рассказал, почему важны переговоры Путина и Эрдогана

20:06 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Переговоры лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана важны, так как стороны ищут точки соприкосновения в спорных вопросах, это долгосрочная стратегия обеих стран, считает профессор дипломатической академии МИД России Андрей Володин.
Президенты РФ и Турции провели во вторник двусторонние переговоры на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
"Это все долгосрочная политика, это не политика одного момента или одного шага. Дипломаты, и в том числе президент Эрдоган, это прекрасно понимают. То, что у нас с Турцией не совпадают на сто процентов интересы в Сирии и на прилегающих территориях – это тоже является секретом Полишинеля. С моей точки зрения, важность переговоров между Путиным и Эрдоганом состоит в том, что постоянно сверяются позиции, эти позиции сопоставляются, находятся точки соприкосновения" , - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Никто не ожидал, что Эрдоган приедет на авиасалон, поговорит с Путиным и решит все проблемы, отметил он. Это долгосрочная стратегия и Турции, и России, поэтому говорить о том, что переговоры не привели к желаемому результату, потому что не удалось полностью совместить интересы, в корне неверно, подчеркнул Володин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Вчера, 20:02Сказано в эфире
Политолог о встрече Путина и Эрдогана: создается новая геополитическая силаПрезиденты РФ и Турции провели двусторонние переговоры на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. По мнению политолога Сергея Судакова, турецкая сторона достаточно четко продемонстрировала, что разворачивается в сторону России.
"Турция и Россия понимают, что предстоит еще долгая напряженная работа. Сложности (вокруг зоны Идлиб – ред.) были предсказуемы. И Турция, и Россия заинтересованы в том, чтобы система коллективной безопасности в этом регионе существовала. Турция заинтересована по своим соображениям в том, чтобы Сирия осталась единым государством. Россия заинтересована в том же самом. Но интересы конкретные в данном субрегионе расходятся, и процесс совмещения позиций сам по себе очень важен. Переговоры – это лучше, чем военные действия", - резюмировал эксперт.
В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Второго августа 2019 года сирийские силы объявили в Идлибе новый режим прекращения огня, при условии выполнения Турцией обязательств по сентябрьскому соглашению. Но 5 августа армия возобновила операцию, поскольку боевики воспользовались затишьем для атак на нее.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи перед посещением Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Вчера, 18:36РИА Новости
Сирия, истребители и вертолеты: что обсудили Путин и Эрдоган на МАКС
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Авиасалон МАКС-2019Андрей Володин (ИМЭМО РАН)МИД РФВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияЖуковскийВ мире
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