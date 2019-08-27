Минпромторг может организовать досборку внедорожников Aurus в ОАЭ

"Может быть во второй половине следующего года (поставка - ред.). У нас складывается дефицит здесь, ведем с ними переговоры, чтобы по внедорожникам в конце 2021-2022 года, может быть, делать какую-то подсборку там, когда мы сертифицируем, начнем производить у себя (машины - ред.). Нам требуется время, чтобы провести маркетинговую работу, анализ количества автомобилей и стран, которые на Ближнем Востоке будут заинтересованы (в покупке Aurus - ред.)", - сказал министр.