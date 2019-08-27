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РИА Новости

Организатора блокады Крыма выдвинули на должность вице-спикера Рады

18:52 27.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкМустафа Джемилев
Мустафа Джемилев
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Мустафа Джемилев. Архивное фото
КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Украинская партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" выдвинула на должность вице-спикера Верховной рады кандидатуру Мустафы Джемилева, который является одним из лидеров экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, сообщил во вторник избранный депутат от партии Артур Герасимов.
Ранее в партиях "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщили, что будут претендовать на должность вице-спикера Рады.
"Почти единогласно, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева. Мы передали письменно это предложение", - сказал Герасимов на брифинге.
В 2014 году Джемилев попытался въехать на территорию Крыма, однако пограничные власти России заявили, что он не сможет пересечь границу РФ до 2019 года. Позже Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Джемилева. В отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ.
Кроме того, как неоднократно заявляли власти Крыма, Джемилев является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова.
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* Запрещенная в России экстремистская организация
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