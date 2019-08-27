Эрдоган обсудил в России оборонную промышленность

ЖУКОВСКИЙ (Московская область) 27 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отметил положительные шаги в оборонной промышленности, которые он обсудил в России.
Так, в ходе пресс-конференции, говоря об оборонной промышленности, он указал, что "имеются очень положительные шаги".
"Сегодня в оборонной промышленности мы многие вопросы затронули, что мы можем сделать, какие шаги мы можем сделать, мы смогли все это обсудить", - добавил он.
Президенты РФ и Турции провели двусторонние переговоры на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября.