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РИА Новости

Эрдоган обсудил в России оборонную промышленность

18:48 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
ЖУКОВСКИЙ (Московская область) 27 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отметил положительные шаги в оборонной промышленности, которые он обсудил в России.
Так, в ходе пресс-конференции, говоря об оборонной промышленности, он указал, что "имеются очень положительные шаги".
"Сегодня в оборонной промышленности мы многие вопросы затронули, что мы можем сделать, какие шаги мы можем сделать, мы смогли все это обсудить", - добавил он.
Президенты РФ и Турции провели двусторонние переговоры на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября.
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Авиасалон МАКС-2019Авиасалон МАКСВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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