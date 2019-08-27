Шойгу заявил, что сочинские соглашения по Идлибу выполняются

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Российско-турецкие договоренности о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе выполняются, однако есть трудности и проблемы, зона деэскалации работает напряженно, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

"Они выполняются, но есть трудности, есть проблемы", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос журналистов, удается ли выполнить российско-турецкие договоренности, заключенные в прошлом сентябре.

Он отметил, что в Идлибскую зону деэскалации "были выведены, эвакуированы все группы, каковых было почти 37 тысяч человек, из всех остальных зон деэскалации", которые действовали на юге и в центре, и рядом с Дамаском.

"Сегодня осталась одна, она работает, работает, на мой взгляд, напряженно, непросто, сложно. Идет совместное патрулирование, внутри зоны деэскалации ходят турецкие патрули, снаружи - наши патрули. Но мы не могли смотреть безучастно на то, что из южной части зоны деэскалации идут постоянные вылазки, постоянные обстрелы, поэтому мы уведомили наших турецких коллег о том, какие действия мы предпринимали и предпринимаем", - добавил Шойгу.

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Второго августа 2019 года сирийские силы объявили в Идлибе новый режим прекращения огня, при условии выполнения Турцией обязательств по сентябрьскому соглашению. Но 5 августа армия возобновила операцию, поскольку боевики воспользовались затишьем для атак на нее.