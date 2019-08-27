Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T18:40Z
https://ria.ru/20190827/1557963132.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155714/77/1557147765_0:0:3007:1692_1036x0_80_0_0_f85eac5db5c508c1914963bb57ab0b0d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Шойгу заявил, что сочинские соглашения по Идлибу выполняются

18:40 27.08.2019
677
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие V Армейских международных игр - 2019
Открытие V Армейских международных игр - 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Российско-турецкие договоренности о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе выполняются, однако есть трудности и проблемы, зона деэскалации работает напряженно, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
"Они выполняются, но есть трудности, есть проблемы", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос журналистов, удается ли выполнить российско-турецкие договоренности, заключенные в прошлом сентябре.
Он отметил, что в Идлибскую зону деэскалации "были выведены, эвакуированы все группы, каковых было почти 37 тысяч человек, из всех остальных зон деэскалации", которые действовали на юге и в центре, и рядом с Дамаском.
"Сегодня осталась одна, она работает, работает, на мой взгляд, напряженно, непросто, сложно. Идет совместное патрулирование, внутри зоны деэскалации ходят турецкие патрули, снаружи - наши патрули. Но мы не могли смотреть безучастно на то, что из южной части зоны деэскалации идут постоянные вылазки, постоянные обстрелы, поэтому мы уведомили наших турецких коллег о том, какие действия мы предпринимали и предпринимаем", - добавил Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Вчера, 18:05Война в Сирии
Эрдоган заявил об опасности для турецких военных в Идлибе
В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Второго августа 2019 года сирийские силы объявили в Идлибе новый режим прекращения огня, при условии выполнения Турцией обязательств по сентябрьскому соглашению. Но 5 августа армия возобновила операцию, поскольку боевики воспользовались затишьем для атак на нее.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
210000
Обсудить 0
Война в СирииСергей ШойгуТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Россия и Турция выступили за территориальную целостность Сирии
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин призвал сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле"
Освобожденный Хан-Шейхун
Россия и Турция наметили дополнительные меры против террористов в Идлибе
Государственные флаги России и Китая и флаг Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Борисов отметил интерес турецких партнеров к российской технике
Лента
новостей
Вид на Стамбул через пролив Босфор
Мэр Стамбула отменил финансирование проправительственных фондов
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин понимает озабоченность Турции из-за ситуации на границе с Сирией
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Путин обсудил с Эрдоганом возможность сотрудничества по Су-35
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин обсудил с Эрдоганом формирование сирийского конституционного комитета
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи перед посещением Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Сирия, истребители и вертолеты: что обсудили Путин и Эрдоган на МАКС
Ситуация в Сирии
Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Россия и Турция считают астанинский формат эффективным, заявил Путин
Стена на границе Мексики и США
СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Путин заявил о готовности организовать полеты турецких летчиков на Су-30СМ
Солдаты ливанской армии
Совет безопасности Ливана заявил о праве на самооборону против Израиля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
От саммита в нормандском формате нужен результат, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
07:06СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
07:05Источник: комиссии греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины
06:52Площадь пожаров в красноярской тайге выросла за сутки
Лента новостейМолния