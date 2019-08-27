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РИА Новости

Мэр Стамбула отменил финансирование проправительственных фондов

18:37 27.08.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Стамбул через пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Вид на Стамбул через пролив Босфор. Архивное фото
АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, избранный от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции, заявил, что он отменил перевод средств фондам, связанным с президентом страны Тайипом Эрдоганом.
"На данный момент мы произвели отмену переводов в общей сложности на 357 миллионов лир (62 миллиона долларов), которые были выделены (проправительственным) фондам… Это невероятно. На что тратятся народные деньги?" - сказал Имамоглу журналистам в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
По словам мэра, "это только начало".
Согласно заявлению мэрии Стамбула, речь идет о пяти фондах, связанных с правительством, в том числе о Фонде молодежи и образования Турции (TURGEV), основанном Эрдоганом в период, когда он занимал пост мэра Стамбула. Мэрия обвинила эти фонды в перерасходе средств, выделенных им из городского бюджета.
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Имамоглу победил на повторных выборах мэра Стамбула 23 июня, набрав 54,21% голосов и став первым мэром города от НРП за последние 25 лет. До этого Стамбул возглавляли представители правящей Партии справедливости и развития и Партии благоденствия.
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