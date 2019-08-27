Мэр Стамбула отменил финансирование проправительственных фондов

АНКАРА, 27 авг – РИА Новости. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, избранный от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции, заявил, что он отменил перевод средств фондам, связанным с президентом страны Тайипом Эрдоганом.

"На данный момент мы произвели отмену переводов в общей сложности на 357 миллионов лир (62 миллиона долларов), которые были выделены (проправительственным) фондам… Это невероятно. На что тратятся народные деньги?" - сказал Имамоглу журналистам в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV

По словам мэра, "это только начало".

Согласно заявлению мэрии Стамбула, речь идет о пяти фондах, связанных с правительством, в том числе о Фонде молодежи и образования Турции (TURGEV), основанном Эрдоганом в период, когда он занимал пост мэра Стамбула. Мэрия обвинила эти фонды в перерасходе средств, выделенных им из городского бюджета.