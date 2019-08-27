Сирия, истребители и вертолеты: что обсудили Путин и Эрдоган на МАКС

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи перед посещением Международного авиакосмического салона МАКС-2019

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган побывали на международном авиасалоне МАКС-2019, который открылся в подмосковном Жуковском, и провели переговоры. После беседы два лидера ответили на вопросы журналистов. Основные заявления президентов — в материале РИА Новости.

Продвижение астанинского процесса

Одной из главных тем переговоров стала обстановка в Сирии. Так, Путин подчеркнул, что Москва и Анкара выступают за территориальную целостность арабской республики и считают астанинский формат наиболее эффективным механизмом урегулирования ситуации в ней.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019 © РИА Новости / Михаил Воскресенский Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019

Он также сообщил о запланированных на середину сентября переговорах в Анкаре стран — гарантов астанинского процесса — России, Турции и Ирана.

Помимо этого, два президента обсудили формирование сирийского конституционного комитета, который, как ожидается, должен начать работу в Женеве в ближайшее время.

"Считаем, что на данном этапе необходимо сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле" и продвижении процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН", — сказал Путин.

Приграничная зона деэскалации

В свою очередь, Эрдоган раскритиковал действия сирийских правительственных войск.

"По сочинскому меморандуму, который мы подписали в сентябре прошлого года, мы смогли достигнуть относительной стабильности. Но, к сожалению, с мая правительственные войска осуществляют бомбардировку в отношении, в том числе и гражданских объектов, нарушили это относительное спокойствие. К сожалению, это и затрудняет выполнение сочинского меморандума", — заявил президент Турции.

Он также затронул тему создания зоны безопасности на севере Сирии. Эрдоган подчеркнул, что эта тема постоянно в центре внимания глав МИД и Минобороны Турции.

"Террористические организации <…> должны скорее покинуть регион и выполнить свое слово по созданию зоны безопасности", — заявил турецкий президент.

Он отметил, что со стороны приграничной зоны Сирии периодически наносятся удары, поэтому Турция со своей стороны проводит "подготовительные мероприятия".

Российский лидер отметил, что понимает озабоченность Анкары и подчеркнул законность интересов Турции в обеспечении своей безопасности в приграничном регионе.

"Создание зоны безопасности для Турецкой республики на ее южной границе будет хорошим условием для обеспечения территориальной целости самой Сирии. В этом смысле мы поддерживаем любые условия, направленные на деэскалацию в этой зоне", — добавил Путин.

Он подчеркнул, что зона деэскалации не должна быть прибежищем террористов и "плацдармом для совершения новых нападений".

"Мы обменялись с президентом Турции совместными мерами для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки в этой зоне и в Сирии в целом", — сказал Путин.

Авиация и космос

Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили возможные форматы сотрудничества в области авиации и космонавтики.

"Речь шла не только о военном сотрудничестве или о сотрудничестве в военно-технической области, но и в гражданских областях, и в космосе, и в сфере авиации. С точки зрения боевой авиации, да, мы говорили о сотрудничестве по Су-35", — сообщил российский лидер.

Он отметил, что речь шла также о возможной работе по новому самолету Су-57. Помимо этого, Эрдогану понравилась вертолетная техника, в том числе Ми-38, добавил Путин.