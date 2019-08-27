Стало известно, когда представят проект российско-китайского лайнера CR929

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Проект российско-китайского пассажирского самолета CR929 в среду представят российским и зарубежным авиакомпаниям в рамках МАКС-2019, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона главный конструктор самолета от российской стороны Максим Литвинов.

"Завтра будет консультационный совет с авиакомпаниями - разными, как российскими (в том числе "Аэрофлот", AZUR Аir), так и китайскими, будет также сербская компания", - сказал Литвинов.

Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей - европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.

Проект администрируется компанией CRAIC - совместным предприятием ОАК и COMAC.

Финансирование проекта с российской стороны – порядка 600 миллиардов рублей, это больше, чем все другие авиастроительные программы, вместе взятые, добавляет собеседник. Потребность китайского рынка в широкофюзеляжных самолетах в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1200 штук, российского – всего от 50 до 120. Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.