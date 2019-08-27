Россия и Турция выступили за территориальную целостность Сирии

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Россия и Турция выступают за территориальную целостность Сирии, недопустимо делить страну на зоны влияния, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
"Исходим из незыблемости принципа сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, недопустимости разделения страны на зоны влияния", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.