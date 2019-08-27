Уникальный Су-47 показали на МАКС

Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель СУ-47, созданный в ОКБ имени Сухого на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как экспериментальный самолет выкатили на стоянку для демонстрации посетителям аэрокосмической выставки, которая проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.

Истребитель Су-47 ОКБ Сухого считается одним из самых необычных самолетов в мире. Его особенность — крыло обратной стреловидности, которое улучшает управляемость самолета на малых скоростях и положительно влияет на его взлетно-посадочные характеристики. Кроме того, такая конструкция уменьшает радиолокационную заметность в передней полусфере и повышает аэродинамическую эффективность планера.

Экспериментальный экземпляр был построен в 1997 году. Сейчас он хранится в музее ЛИИ имени Громова.