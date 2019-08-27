Уникальный Су-47 показали на МАКС

モスクワから遠くない飛行場で「Су-47」 pic.twitter.com/7pm6GJ1cwh— Никита 🇷🇺 (@Nikky89_ru) August 26, 2019
Международный авиакосмический салон МАКС уже в четырнадцатый раз собирает неравнодушных к летной технике.
Международный авиакосмический салон МАКС уже в четырнадцатый раз собирает неравнодушных к летной технике.
Открыли МАКС-2019 президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Открыли МАКС-2019 президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Путин и Эрдоган поднялись на борт самолета МС-21-300, мировая премьера которого состоялась здесь, в Жуковском, посмотрели авиашоу и ознакомились с экспозицией.
Путин и Эрдоган поднялись на борт самолета МС-21-300, мировая премьера которого состоялась здесь, в Жуковском, посмотрели авиашоу и ознакомились с экспозицией.
На примере 3d-моделей президентам рассказали о возможностях таких самолетов, как Як-152.
На примере 3d-моделей президентам рассказали о возможностях таких самолетов, как Як-152.
Лидерам России и Турции продемонстрировали вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике Aurus.
Лидерам России и Турции продемонстрировали вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике Aurus.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели также российский истребитель пятого поколения Су-57. Турецкий президент заинтересовался возможностью покупки новинки.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели также российский истребитель пятого поколения Су-57. Турецкий президент заинтересовался возможностью покупки новинки.
Что касается средств противовоздушной обороны, то здесь в лидерах "Алмаз-Антей". Гости выставки могут рассмотреть образцы популярной продукции концерна: ЗРС С-400 "Триумф", комплексы "Викинг", "Витязь" и "Тор".
Что касается средств противовоздушной обороны, то здесь в лидерах "Алмаз-Антей". Гости выставки могут рассмотреть образцы популярной продукции концерна: ЗРС С-400 "Триумф", комплексы "Викинг", "Витязь" и "Тор".
В ходе летной программы на открытии авиасалона в небо над Жуковским поднялись истребители Су-34 и Су-35.
В ходе летной программы на открытии авиасалона в небо над Жуковским поднялись истребители Су-34 и Су-35.
Тренажер самолета Л-39 альбатрос на авиационно-космическом салоне МАКС.
Тренажер самолета Л-39 альбатрос на авиационно-космическом салоне МАКС.
Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 совершил на МАКС-2019 первый демонстрационный полет.
Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 совершил на МАКС-2019 первый демонстрационный полет.
Из иностранных новинок на авиасалоне впервые показали, в частности самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter.
Из иностранных новинок на авиасалоне впервые показали, в частности самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter.
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 — один из участников летной программы авиасалона.
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 — один из участников летной программы авиасалона.
Российский легкий одновинтовой вертолет VRT500, который вскоре будет конкурировать на рынке с американской машиной Robinson.
Российский легкий одновинтовой вертолет VRT500, который вскоре будет конкурировать на рынке с американской машиной Robinson.
Советский стратегический ракетоносец Ту-95МС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС.
Советский стратегический ракетоносец Ту-95МС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС.
Российский ракетный двигатель РД-171 для полета на Луну — в числе новейших разработок, впервые показанных на авиасалоне.
Российский ракетный двигатель РД-171 для полета на Луну — в числе новейших разработок, впервые показанных на авиасалоне.
Посетители выставки в Жуковском первыми могут увидеть и спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация".
Посетители выставки в Жуковском первыми могут увидеть и спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация".
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на МАКС-2019.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на МАКС-2019.
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на МАКС-2019.
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на МАКС-2019.
Макеты российских ракет-носителей на авиасалоне МАКС-2019.
Макеты российских ракет-носителей на авиасалоне МАКС-2019.
Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96 для авиалиний средней и большой протяженности на МАКС-2019.
Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96 для авиалиний средней и большой протяженности на МАКС-2019.
Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.
Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.
Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель Су-47, созданный в ОКБ имени Сухого, на МАКС-2019.
Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель Су-47, созданный в ОКБ имени Сухого, на МАКС-2019.
МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября.
МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября.
Международный авиакосмический салон МАКС уже в четырнадцатый раз собирает неравнодушных к летной технике.
Открыли МАКС-2019 президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Путин и Эрдоган поднялись на борт самолета МС-21-300, мировая премьера которого состоялась здесь, в Жуковском, посмотрели авиашоу и ознакомились с экспозицией.
На примере 3d-моделей президентам рассказали о возможностях таких самолетов, как Як-152.
Лидерам России и Турции продемонстрировали вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике Aurus.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели также российский истребитель пятого поколения Су-57. Турецкий президент заинтересовался возможностью покупки новинки.
Что касается средств противовоздушной обороны, то здесь в лидерах "Алмаз-Антей". Гости выставки могут рассмотреть образцы популярной продукции концерна: ЗРС С-400 "Триумф", комплексы "Викинг", "Витязь" и "Тор".
В ходе летной программы на открытии авиасалона в небо над Жуковским поднялись истребители Су-34 и Су-35.
Тренажер самолета Л-39 альбатрос на авиационно-космическом салоне МАКС.
Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 совершил на МАКС-2019 первый демонстрационный полет.
Из иностранных новинок на авиасалоне впервые показали, в частности самолет бразильской компании Embraer 195-E2 Profit Hunter.
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 — один из участников летной программы авиасалона.
Российский легкий одновинтовой вертолет VRT500, который вскоре будет конкурировать на рынке с американской машиной Robinson.
Советский стратегический ракетоносец Ту-95МС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС.
Российский ракетный двигатель РД-171 для полета на Луну — в числе новейших разработок, впервые показанных на авиасалоне.
Посетители выставки в Жуковском первыми могут увидеть и спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация".
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на МАКС-2019.
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на МАКС-2019.
Макеты российских ракет-носителей на авиасалоне МАКС-2019.
Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96 для авиалиний средней и большой протяженности на МАКС-2019.
Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.
Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель Су-47, созданный в ОКБ имени Сухого, на МАКС-2019.
МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября.