Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году

КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. На Украине завели дело на спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщил бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Кроме того, в заявлении Портнова говорится, что спикер Рады якобы совершил "теракт": с помощью оружия, взрывов и поджогов запугал население. Главу парламента также обвинили в незаконном ношении, хранении, приобретении и передаче огнестрельного оружия без специального разрешения.

В рамках расследования дела предусмотрены следственные действия.

"Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности. Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы", - отметил Портнов в телеграм-канале.

События 2 мая в Одессе

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой.