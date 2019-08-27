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РИА Новости

Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году

18:11 27.08.2019 (обновлено: 22:55 27.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСпикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Архивное фото
КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. На Украине завели дело на спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщил бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Кроме того, в заявлении Портнова говорится, что спикер Рады якобы совершил "теракт": с помощью оружия, взрывов и поджогов запугал население. Главу парламента также обвинили в незаконном ношении, хранении, приобретении и передаче огнестрельного оружия без специального разрешения.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий
25 мая, 23:54РИА Новости
Портнов указал на роль Парубия в Евромайдане и трагедии в Одессе
В рамках расследования дела предусмотрены следственные действия.
"Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности. Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы", - отметил Портнов в телеграм-канале.

События 2 мая в Одессе

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой.
Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
Массовые беспорядки в Одессе 2 мая
2 мая, 20:54РИА Новости
Депутат Рады заявил о причастности властей к преступлениям в Одессе и Киеве
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Обсудить 12
АнтимайданАндрей Портнов (политик)Андрей ПарубийВерховная Рада УкраиныОдессаКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну да Порубий все организовал, а такие люди как Аваков, все ветви СБУ ни как не были в курсе переброск сотен человек "ультрас" в автобусах и команды стоять и не вмешиваться (пока те забивали прыгающих из горящего дома) местной милиции не давали ага, ага!
27 августа, 18:30
ВВВладимир В
2300100
Ну вообще то давно пора. У него руки по локоть в крови. И не у него одного.
27 августа, 20:00
burberry 001
1000000
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