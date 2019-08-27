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РИА Новости
Ленинградская область

Глава Ленобласти: региональным инвесторам снизят налог на прибыль

18:08 27.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Власти Ленобласти снизят для региональных инвестпроектов ставки налога на прибыль организаций до 10%, а также освободят от уплаты налога на имущество организаций, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Он прокомментировал данные Минфина РФ, согласно которым Ленобласть вошла в число регионов с самым эффективным режимом предоставления налоговых преференций.
По словам Дрозденко, власти Ленинградской области уже не один десяток лет активно работают для привлечения инвестиций в экономику региона. Региональные чиновники понимают, что для создания комфортного бизнес-климата должен действовать комплекс мер для инвесторов, в котором налоговые льготы не главный, но необходимый инструмент.

"Ленинградская область одной из первых в России ввела режим налогового послабления для инвесторов – еще в 1998 году. В 2012 году мы пересмотрели наше законодательство: зафиксировали в законе сроки предоставления льгот в зависимости от объема инвестиций и, тем самым, упростили порядок предоставления льгот. Сегодня мы рассматриваем пакет документов от инвесторов, необходимый для предоставления льгот, в течение 30 дней. И мы продолжаем пересматривать свое законодательство", - сказал Дрозденко.

Он уточнил, что снижение ставки налога на прибыль организаций для региональных инвестпроектов до 10%, а также освобождение от уплаты налога на имущество зафиксированы в новом проекте областного закона "О мерах стимулирования при реализации региональных инвестиционных проектов на территории Ленинградской области".
"Мы единственный субъект РФ, где эти льготы будут применяться на одинаковый срок. Это очень важно для инвесторов на начальном этапе реализации проекта. Отмечу, что налоговые преференции будут действовать с момента получения первой операционной прибыли или первого дохода от деятельности предприятия", - сказал он.
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Губернатор подчеркнул, что льготы направлены на стимулирование новых производств. "Не случайно одно из условий их предоставления — объем выручки предприятия от реализации нового проекта должен составлять не менее 90%. Это означает, что мы не будем предоставлять льготы под расширение уже успешно работающих предприятий, мы льготами стимулируем развитие новых производств", - резюмировал он.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьЭкономика
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