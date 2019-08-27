Путин понимает озабоченность Турции из-за ситуации на границе с Сирией

"Турция несет большую нагрузку, связанную с беженцами, мы это знаем хорошо, три с лишним миллиона человек. Кстати говоря, нормализация ситуации на территории Сирии приводит к возвращению многих людей к своим родным очагам. Триста тысяч с лишним приехали из-за границы и миллион внутри перемещенных лиц вернулись к своим родным очагам, к своим домам. Но мы понимаем озабоченность Турции, связанную с обеспечением безопасности своих южных границ, считаем, что это законные интересы республики", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.