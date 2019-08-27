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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил об опасности для турецких военных в Идлибе

18:05 27.08.2019 (обновлено: 18:12 27.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Ситуация в Идлибе осложнилась настолько, что турецкие военные находятся в опасности, Анкара примет меры для обеспечения безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Под предлогом борьбы с терроризмом правительственные войска (САР - ред.) наносят удары и сеют смерть среди местного населения. Здесь ситуация настолько усложнилась, что на данный момент наши военнослужащие находятся в опасности. Мы не хотим, чтобы это продолжалось. Все необходимые шаги при необходимости будут своевременно сделаны ", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
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Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
В четверг правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун, долгие годы остававшийся оплотом террористов. Корреспондент РИА Новости первым из представителей зарубежных СМИ побывал в освобожденном городе. По его словам, Хан-Шейхун, бывший под контролем экстремистов с 2014 года, очень сильно разрушен, многие здания лежат в руинах. В городе начато разминирование, в первую очередь жилых домов и инфраструктурных объектов.
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Война в СирииАвиасалон МАКС-2019ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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