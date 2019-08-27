Эрдоган заявил об опасности для турецких военных в Идлибе

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Ситуация в Идлибе осложнилась настолько, что турецкие военные находятся в опасности, Анкара примет меры для обеспечения безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Под предлогом борьбы с терроризмом правительственные войска (САР - ред.) наносят удары и сеют смерть среди местного населения. Здесь ситуация настолько усложнилась, что на данный момент наши военнослужащие находятся в опасности. Мы не хотим, чтобы это продолжалось. Все необходимые шаги при необходимости будут своевременно сделаны ", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.

Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.