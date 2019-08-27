Путин призвал сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле"

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Необходимо сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле" и продвижении процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией СБ ООН, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
"Считаем, что на данном этапе необходимо сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле" и продвижении процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.