Путин призвал сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле"

"Считаем, что на данном этапе необходимо сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле" и продвижении процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.