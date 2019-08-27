Россия и Турция считают астанинский формат эффективным, заявил Путин

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что РФ и Турция считают астанинский формат наиболее эффективным механизмом урегулирования в Сирии.

"При рассмотрении актуальной международной тематики ключевое внимание, безусловно, было уделено ситуации в Сирии. Россия и Турция тесно взаимодействуют в астанинском формате с участием Ирана. На наш взгляд, такой формат является наиболее эффективным механизмом решения сирийского кризиса", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.