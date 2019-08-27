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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Турция считают астанинский формат эффективным, заявил Путин

18:01 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что РФ и Турция считают астанинский формат наиболее эффективным механизмом урегулирования в Сирии.
"При рассмотрении актуальной международной тематики ключевое внимание, безусловно, было уделено ситуации в Сирии. Россия и Турция тесно взаимодействуют в астанинском формате с участием Ирана. На наш взгляд, такой формат является наиболее эффективным механизмом решения сирийского кризиса", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
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Война в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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