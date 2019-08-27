Путин объяснил важность проектов России и Турции для региона

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Российско-турецкие проекты в сфере энергетики станут важнейшими элементами обеспечения региональной и общеевропейской энергетической безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия и Турция тесно сотрудничают в энергетике. "Росатом", как известно, возводит первую в Турции АЭС "Аккую". Первый энергоблок должен быть запущен в 23-м году к столетнему юбилею Турецкой республики. По графику идет строительство "Турецкого потока". Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям, а после увеличения мощности "Турецкого потока" за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию турции", - сказал российский лидер на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин подчеркнул, что оба проекта - и АЭС "Аккую", и "Турецкий поток" - отвечают самым высоким экологическим и технологическим требованиям.
"Они станут важнейшими элементами обеспечения региональной и общеевропейской энергетической безопасности", - добавил Путин.
Президенты РФ и Турции провели двусторонние переговоры на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября.