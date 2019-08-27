Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T17:59Z
https://ria.ru/20190827/1557961427.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155795/05/1557950580_0:79:3063:1802_1036x0_80_0_0_c385289b48a9a2e924f16fe5e147c12f.jpg
РИА Новости

Путин объяснил важность проектов России и Турции для региона

17:59 27.08.2019
335
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Российско-турецкие проекты в сфере энергетики станут важнейшими элементами обеспечения региональной и общеевропейской энергетической безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия и Турция тесно сотрудничают в энергетике. "Росатом", как известно, возводит первую в Турции АЭС "Аккую". Первый энергоблок должен быть запущен в 23-м году к столетнему юбилею Турецкой республики. По графику идет строительство "Турецкого потока". Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям, а после увеличения мощности "Турецкого потока" за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию турции", - сказал российский лидер на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Вчера, 17:56РИА Новости
Путин обсудил с Эрдоганом возможность сотрудничества по Су-35
Путин подчеркнул, что оба проекта - и АЭС "Аккую", и "Турецкий поток" - отвечают самым высоким экологическим и технологическим требованиям.
"Они станут важнейшими элементами обеспечения региональной и общеевропейской энергетической безопасности", - добавил Путин.
Президенты РФ и Турции провели двусторонние переговоры на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября.
900014
Обсудить 0
Авиасалон МАКС-2019Авиасалон МАКСВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияБезопасность
Рекомендуем
Птицефабрика
Россия и Бразилия обсудят начало поставок птицы
РИА
Новости
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Конструктор назвал сроки начала поставок российско-китайского лайнера
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин обсудил с Эрдоганом экономические вопросы
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин понимает озабоченность Турции из-за ситуации на границе с Сирией
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Россия и Турция считают астанинский формат эффективным, заявил Путин
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев
ФАС ведет переговоры с Казахстаном и Белоруссией о создании лоукостеров
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил вопрос продвижения русского языка и литературы в Малайзии
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Отталкивать Россию от Европы – стратегическая ошибка, заявил Макрон
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Путин обсудил с Эрдоганом возможность сотрудничества по Су-35
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин призвал сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле"
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Россия и Турция выступили за территориальную целостность Сирии
Освобожденный Хан-Шейхун
Россия и Турция наметили дополнительные меры против террористов в Идлибе
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. 27 августа 2019
Эрдоган назвал сроки второго этапа поставок С-400 в Турцию
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин обсудил с Эрдоганом формирование сирийского конституционного комитета
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин надеется, что достижения российского авиапрома заинтересуют Турцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В секторе Газа в результате двух взрывов погибли три сотрудника полиции
09:07ГУМЧС проверяет сообщения об обрушении стены здания под Новосибирском
09:07Цыгане, из-за которых возник конфликт в кузбасском селе, живут в своем доме
09:04Пропавшие в горах Кабардино-Балкарии альпинисты вышли на связь
09:03Число погибших из-за взрыва в жилом доме под Львовом увеличилось до двух
09:03Стена строящегося здания обрушилась на рабочих в Новосибирске
09:00Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры
08:58В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
Лента новостейМолния