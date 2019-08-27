Путин объяснил важность проектов России и Турции для региона

"Россия и Турция тесно сотрудничают в энергетике. "Росатом", как известно, возводит первую в Турции АЭС "Аккую". Первый энергоблок должен быть запущен в 23-м году к столетнему юбилею Турецкой республики. По графику идет строительство "Турецкого потока". Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям, а после увеличения мощности "Турецкого потока" за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию турции", - сказал российский лидер на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.