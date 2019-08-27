Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T18:26Z
https://ria.ru/20190827/1557961315.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151752/08/1517520841_0:105:1999:1229_1036x0_80_0_0_6c92d0fc8dd05f0f3f399e17b6e39376.jpg
РИА Новости
Туризм

Ростуризм сообщил о возможности вновь отправлять туристов в Шри-Ланку

18:26 27.08.2019
524
© Depositphotos / bodrumsurfСлон на дороге в Шри-Ланке
Слон на дороге в Шри-Ланке
© Depositphotos / bodrumsurf
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму после сообщения МИД России, что угроза безопасности иностранных туристов, находящихся на территории Шри-Ланки, значительно снизилась, информирует туроператоров и турагентов о возможности возобновления продвижения и реализации турпродукта в эту страну, сообщается на портале ведомства.
По информации МИД России от 26 августа, власти Шри-Ланки приняли решение прекратить с 22 августа 2019 года действие режима чрезвычайной ситуации, введенного в стране после серии терактов 21 апреля 2019 года. При этом национальные вооруженные силы пока продолжают участвовать в охране общественного порядка.
"МИД России констатирует, что угроза безопасности иностранных туристов, находящихся на территории островного государства, значительно снизилась. В связи с этим Ростуризм информирует туроператоров и турагентов (и их объединения) о возможности возобновления продвижения и реализации турпродукта в Шри-Ланку", - говорится в сообщении.
При этом МИД России и Ростуризм рекомендуют российским гражданам, намеревающимся посетить страну, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей, а туроператорам и турагентам – информировать клиентов о ситуации в стране.
"Также напоминаем действующую рекомендацию МИД России российским гражданам воздержаться от посещения опасных для путешествия северных и восточных областей страны (в частности, Килиноччи, Муллайттиву, Маннар, Вавуния, полуостров Хаффна) из-за противопехотных мин, оставшихся с момента окончания в 2009 года боевых действий, и вероятности совершения "непримиримыми" сепаратистами террористических актов", - уточняют в Ростуризме.
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
31 июля, 14:05Туризм
Власти Шри-Ланки планируют выдавать бесплатные визы туристам из России
110020
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМИД РФРостуризмШри-Ланка
Рекомендуем
Аквалангист совершает подледные погружения в Амерьевском карьере Щелковского района в дайвинг - центре Пятый Элемент
В Египте за три года подготовят 27 тысяч инструкторов-подводников
РИА
Новости
Пляж в Кемере
Анталья приняла рекордное число иностранных туристов в 2019 году
Номер отеля
Эксперт рассказал, как формируются цены на проживание в отеле all inclusive
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области
Минтранс предложил субсидировать перевозки из "Жуковского" в ДФО
Лента
новостей
Прыжок в море с пирса на городском пляже Евпатории
Эксперты рассказали, где туристы будут отдыхать осенью
Отель в Шарм-эль-Шейхе
Эксперты рассказали, где в Египте самые низкие цены на гостиничные номера
Авиабилеты и паспорта
Эксперты выяснили, в какие страны этим летом россияне стали летать чаще
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Эрдоган пригласил Путина на технологический фестиваль в Стамбуле
Турист плывет на каяке вдоль берега Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
Эксперты выяснили, какие страны выбирают туристы для активного отдыха
Церковь Святого Антония в Коломбо. 23 апреля 2019
МИД порекомендовал россиянам сохранять бдительность в Шри-Ланке
Ирина Козлова с депутатом Дмитрием Иониным, к которому она обратилась за помощью
Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
Птицефабрика
Россия и Бразилия обсудят начало поставок птицы
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
В Британии оппозиция договорилась не допустить Brexit без сделки
Утренняя йога
Названы страны, в которые россияне чаще всего отправляются в авторские туры
Раковые клетки
Несколько лет без рецидивов. Российские онкологи научились вылечивать рак
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
07:06СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
07:05Источник: комиссии греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины
06:52Площадь пожаров в красноярской тайге выросла за сутки
Лента новостейМолния