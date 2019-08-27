Ростуризм сообщил о возможности вновь отправлять туристов в Шри-Ланку

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму после сообщения МИД России, что угроза безопасности иностранных туристов, находящихся на территории Шри-Ланки, значительно снизилась, информирует туроператоров и турагентов о возможности возобновления продвижения и реализации турпродукта в эту страну, сообщается на портале ведомства.
По информации МИД России от 26 августа, власти Шри-Ланки приняли решение прекратить с 22 августа 2019 года действие режима чрезвычайной ситуации, введенного в стране после серии терактов 21 апреля 2019 года. При этом национальные вооруженные силы пока продолжают участвовать в охране общественного порядка.
"МИД России констатирует, что угроза безопасности иностранных туристов, находящихся на территории островного государства, значительно снизилась. В связи с этим Ростуризм информирует туроператоров и турагентов (и их объединения) о возможности возобновления продвижения и реализации турпродукта в Шри-Ланку", - говорится в сообщении.
При этом МИД России и Ростуризм рекомендуют российским гражданам, намеревающимся посетить страну, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей, а туроператорам и турагентам – информировать клиентов о ситуации в стране.
"Также напоминаем действующую рекомендацию МИД России российским гражданам воздержаться от посещения опасных для путешествия северных и восточных областей страны (в частности, Килиноччи, Муллайттиву, Маннар, Вавуния, полуостров Хаффна) из-за противопехотных мин, оставшихся с момента окончания в 2009 года боевых действий, и вероятности совершения "непримиримыми" сепаратистами террористических актов", - уточняют в Ростуризме.