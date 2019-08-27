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РИА Новости

Путин обсудил с Эрдоганом возможность сотрудничества по Су-35

17:56 27.08.2019 (обновлено: 19:03 27.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЖУКОВСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность сотрудничества по истребителям Су-35.
"Речь шла не только о военном сотрудничестве или о сотрудничестве в военно-технической области, но и в гражданских областях, и в космосе, и в сфере авиации", — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
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Он отметил, что речь шла также о возможности совместной работы по новому самолету Су-57.
"У нас возможностей много, мы демонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы", — уточнил президент.
Глава государства добавил, что Эрдогану понравилась вертолетная техника, в том числе Ми-38. Это легкие вертолеты, которые используются и для медицинских целей.
"Господин президент намерен осуществлять в Турции целую программу развития санитарной авиации. У нас тоже такие планы в повестке дня России", — пояснил Путин.
По его словам, многое заинтересовало турецких партнеров с точки зрения совместного производства.
"Кстати говоря, мы к этому готовы и по отдельным направлениям сейчас будем активно обсуждать это с партнерами", — сказал Путин.
Путин также заявил о готовности организовать полеты турецких летчиков на российских истребителях.
"Наши гости из Турции начали знакомиться с достижениями российского авиапрома, увидели летную программу. В ходе нее продемонстрировали многоцелевые истребители Су-35, истребитель пятого поколения Су-57. Мы готовы также организовать полеты турецких летчиков на истребителях Су-30СМ", — сказал он.
Президенты России и Турции встретились на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября.
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Су-35Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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