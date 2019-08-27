Путин обсудил с Эрдоганом возможность сотрудничества по Су-35

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность сотрудничества по истребителям Су-35.

"Речь шла не только о военном сотрудничестве или о сотрудничестве в военно-технической области, но и в гражданских областях, и в космосе, и в сфере авиации", — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

Он отметил, что речь шла также о возможности совместной работы по новому самолету Су-57.

"У нас возможностей много, мы демонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы", — уточнил президент.

Глава государства добавил, что Эрдогану понравилась вертолетная техника, в том числе Ми-38. Это легкие вертолеты, которые используются и для медицинских целей.

"Господин президент намерен осуществлять в Турции целую программу развития санитарной авиации. У нас тоже такие планы в повестке дня России", — пояснил Путин.

По его словам, многое заинтересовало турецких партнеров с точки зрения совместного производства.

"Кстати говоря, мы к этому готовы и по отдельным направлениям сейчас будем активно обсуждать это с партнерами", — сказал Путин.

Путин также заявил о готовности организовать полеты турецких летчиков на российских истребителях.

"Наши гости из Турции начали знакомиться с достижениями российского авиапрома, увидели летную программу. В ходе нее продемонстрировали многоцелевые истребители Су-35, истребитель пятого поколения Су-57. Мы готовы также организовать полеты турецких летчиков на истребителях Су-30СМ", — сказал он.

Президенты России и Турции встретились на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.